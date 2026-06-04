בתום סבב שיחות נוסף בין ישראל ולבנון, מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי הצדדים הסכימו "ליישם הפסקת אש". ההודעה מסמנת פריצת דרך דיפלומטית משמעותית לאחר חודשים של מתיחות ביטחונית בגבול הצפוני.

על פי ההודעה הרשמית, ישראל ולבנון הסכימו להתקדם ליצירת "אזורי פיילוט" שבהם כוחות צבא לבנון יתפסו שליטה ושבהם לא תהיה נוכחות של ארגון הטרור חיזבאללה. המהלך נועד לבחון את יכולת הצבא הלבנוני להשתלט על השטח ולמנוע פעילות טרור.

ההסכם כולל תנאים ברורים ומחייבים: הפסקת האש מותנית בעצירה מוחלטת של האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה ובפינוי מלא של כל פעילי הארגון מהגזרה שמדרום לנהר הליטני. התנאים נועדו להבטיח שהסכם זה לא יהפוך לנייר ריק, אלא יביא לשינוי ממשי בשטח.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסכם בציניות אופיינית, וציין כי "במזרח התיכון המשמעות של הפסקת אש היא שיורים. אבל פחות".

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, מסר לאחר ההודעה האמריקאית כי "יש הפסקת אש בין שתי המדינות ואנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. דרום לבנון חייב להיות נקי מהשפעת חיזבאללה ואיראן". דבריו מדגישים את התנאי המרכזי להצלחת ההסכם.

השגריר הדגיש בהודעה רשמית: "אם חיזבאללה חושב שתוצאה זו מעניקה לו חסינות - הוא טועה. הפסקת האש הזו מותנית לחלוטין בהפסקה מוחלטת של הירי לעבר ישראל, ובפירוק מוחלט של חיזבאללה ותשתית הטרור שלו". המסר ברור: ישראל לא תהסס לחדש את הפעילות הצבאית במקרה של הפרה.

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, פירט את תהליך המשא ומתן: "היו לא מעט ימים של משא ומתן אינטנסיבי עם ישראל, לבנון וארה"ב".

לדבריו, שתי נקודות עיקריות עמדו במרכז השיחות: "הסכמה שחיזבאללה חייב להפסיק להרוג ישראלים ולפנות את דרום לבנון, ולאיראן אין שום חלק בקביעת עתידו של אף אחד".

יצוין כי ההסכם מגיע על רקע מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים של הממשל האמריקאי, שכללו פגישות בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון. השאלה המרכזית כעת היא האם ההסכם אכן יוביל לשינוי ממשי בשטח, או שמדובר בהפוגה זמנית בלבד.