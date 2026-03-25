כיכר השבת
מבצע חשאי בים

חתימה מגנטית אפס: 'ציידי המוקשים' היפנים בדרך להורמוז

טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)

בהחלטה שמסמנת תפנית דרמטית במדיניות הביטחונית היפנית, הודיעה ממשלת טוקיו על נכונותה לשלוח כוחות ימיים מיוחדים למצר הורמוז. המשימה: ניקוי מוקשים ימיים שפרסה בנתיב השיט האסטרטגי ביותר בעולם. כידוע, מצר הורמוז משמש עורק חיוני לאספקת האנרגיה העולמית, וסגירתו משפיעה באופן ישיר על מחירי הנפט והגז בכל רחבי העולם.

על פי הנמסר, הכוחות היפניים יכללו מערך של 20 כלי שיט, ביניהם שבע שולות מוקשים מתקדמות המסוגלות לפעול באוקיינוסים הפתוחים. הצי היפני נחשב למוביל עולמי בתחום הלוחמה התת-ימית, והספינות מצוידות במערכות סונאר בתדר גבוה ורובוטים תת-ימיים אוטונומיים שמסוגלים לזהות ולנטרל איומים על קרקעית הים בדיוק כירורגי.

משחתת יפנית| צילום: חשבון רשמי של כוח ההגנה העצמית הימי של משרד ההגנה היפני
משחתת יפנית (צילום: חשבון רשמי של כוח ההגנה העצמית הימי של משרד ההגנה היפני)

טכנולוגיה חמקנית ייחודית

הייחודיות של השולות היפניות טמונה בחומרים המורכבים מהם הן בנויות. כדי למנוע הפעלה של מטעני נפץ תת-ימיים, הכלים עשויים מחומרים פלסטיים מיוחדים המצמצמים את החתימה המגנטית שלהם למינימום. מערכות אלו הופכות את הספינות ל'בלתי נראות' למכ"ם ולחיישנים מגנטיים של המוקשים, ומאפשרות להן לפעול בסביבה מסוכנת ביותר.

בנוסף לכך, הכוחות היפניים מצוידים במסוקי תובלה כבדים המסוגלים לבצע סריקה מגנטית ואקוסטית של שטחים נרחבים. יכולת זו, שאין שני לה ביעילותה, הופכת את יפן לשותפה אידיאלית במשימה הומניטרית זו. על פי דיווחים, המוקשים שזוהו במצר הורמוז הם מדגמי Maham 3 ו-Maham 7 האיראניים, המצוידים בחיישנים מתקדמים ומסוגלים לשאת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ.

תנאי מקדים: רק אחרי הפסקת אש

שר החוץ היפני הבהיר כי למרות היכולות ההתקפיות המרשימות של הצי, המשימה מוגדרת כ'הומניטרית וכלכלית' בלבד. יפן לא תצטרף לקואליציה לוחמת, והכוחות יגיעו לאזור רק לאחר שתוכרז הפסקת אש רשמית בלחימה האזורית. המהלך גובש בתיאום הדוק עם הממשל בוושינגטון, מתוך הבנה שיפן מביאה לשולחן יכולת ייחודית שאין למעצמות אחרות.

ההחלטה לשלוח כוחות למרחק אלפי קילומטרים מהבית אינה מובנת מאליה ביפן. החוקה המקומית אוסרת על פעילות התקפית, אך הממשלה פירשה את ניקוי המוקשים כצעד הגנתי הכרחי לשמירה על נתיבי האספקה. מדובר במרוץ נגד הזמן: כל יום שבו מצר הורמוז מאוים על ידי מוקשים ימיים מעלה את מחירי האנרגיה בעולם ומסכן את הכלכלה העולמית.

מגוון מוקשים תוצרת איראן (צילום: דני שפיץ)

משמעות אסטרטגית

המהלך היפני משקף הבנה עמוקה של טוקיו כי חופש השיט הוא עורק החיים של הכלכלה היפנית. יפן, כמדינת איים, תלויה באופן מוחלט בנתיבי סחר ימיים, ומצר הורמוז מהווה נקודת מעבר קריטית לאספקת האנרגיה שלה. סגירת המצר או פגיעה בספינות עלולה לגרום למשבר אנרגיה חמור ביפן ובמדינות נוספות.

כעת, העיניים נשואות ליציבות הפסקת האש במזרח התיכון. רק כאשר תושג הפסקת אש רשמית, יוכל הצי היפני לצאת למשימה המסוכנת ביותר שלו בעשורים האחרונים. המשימה צפויה להימשך שבועות ארוכים, ותדרוש תיאום הדוק עם כוחות בינלאומיים נוספים באזור. יצוין כי יפן מבצעת תפנית היסטורית ביחסיה עם ישראל, ורואה במדינת היהודים שותפה אסטרטגית מרכזית בתחום הביטחוני והמודיעיני.

