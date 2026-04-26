הסופר והעיתונאי הצרפתי-אלג'יראי קמל דאוד נידון לשלוש שנות מאסר וקנס של חמישה מיליון דינר אלג'יראי (כ-38 אלף דולר), בעקבות פרסום הרומן "Houris" - יצירה שזיכתה אותו בפרס גונקור היוקרתי לשנת 2024. כך הודיע דאוד בעצמו ברשתות החברתיות, לאחר שפסק הדין שניתן בבית משפט בעיר אוראן נמסר לו באיחור.

הרומן "Houris", שיצא לאור בצרפת בהוצאת Gallimard, מתמקד בדמותה של צעירה שנפצעה באכזריות במהלך טבח שביצעו מיליציות אסלאמיסטיות בשנות ה-90 - תקופה הידועה באלג'יריה כ"העשור השחור". מלחמת האזרחים באותן שנים גבתה את חייהם של כ-200 אלף בני אדם, אך נותרה עד היום נושא רגיש ומודחק בשיח הציבורי במדינה.

הספר נאסר להפצה באלג'יריה, בין היתר בשל חוק משנת 2005 - "אמנת השלום והפיוס הלאומי" - האוסר על דיון פומבי באירועי המלחמה. לפי דאוד, הרשעתו התבססה על הפרת חוק זה. המשפט עצמו התקיים ב-7 באפריל בהיעדרו, ללא ייצוג משפטי, והוא טרם קיבל לידיו את נוסח גזר הדין המלא.

לפי דיווחים בעיתון הצרפתי Le Monde, ההליך המשפטי התנהל בחשאי, והכרעת הדין נדחתה במכוון כדי שלא תתנגש עם ביקורו של האפיפיור פרנציסקוס במדינה באמצע אפריל. במקביל, הרשויות באלג'יריה הוציאו נגד דאוד שני צווי מעצר בינלאומיים במהלך 2025, אך אינטרפול סירבה לאשרם.

המקרה של דאוד מצטרף לשורת צעדים שנויים במחלוקת מצד השלטונות האלג'יראיים נגד אנשי רוח. רק בשנה שעברה הורשע הסופר הצרפתי-אלג'יראי בואלֶם סנסאל ונידון לחמש שנות מאסר, בעקבות התבטאויות בנוגע לגבולות ההיסטוריים של אלג'יריה. סנסאל, שהיה אז בן 76 וחולה בסרטן, שוחרר מאוחר יותר במסגרת חנינה הומניטרית.

לדברי דאוד, ההליך המשפטי נגדו נפתח בעקבות תלונה של "הארגון הלאומי לקורבנות הטרור" באלג'יריה. במקביל, הוא מתמודד עם הליך נוסף בצרפת בגין פגיעה בפרטיות, וכן עם משפט נוסף באוראן בעקבות תלונה של אזרחית אלג'יראית בשם סעדה ערבאן.