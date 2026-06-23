העיתון הלבנוני אלג'דיד דיווח היום (שלישי) כי ישראל ולבנון צפויים לנהל בסבב הקרוב של המגעים ביניהם משא ומתן על אפשרות להחליף אסירי חיזבאללה הכלואים בישראל בגופתו של הנווט רון ארד, הנעדר כבר כמעט 40 שנה.

הדיווח מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בגבול הצפוני ומגעים דיפלומטיים שמתנהלים בין הצדדים. כזכור, בליל שבת האחרון יצאו כוחות מיוחדים של צה"ל למבצע בשטח לבנון בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט ארד, אך המבצע לא הניב את הממצאים המבוקשים.

רון ארד נטש את מטוס הקרב שהופל בשטח לבנון באוקטובר 1986, וכעבור זמן קצר נעלמו עקבותיו. במהלך השנים הצביעו הערכות במערכת הביטחון כי הועבר לאיראן, אך לא ניתן לכך אימות פומבי מעולם. הפעם האחרונה שבה נראה הייתה כנראה בלבנון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בצאת השבת כי "לוחמינו הגיבורים יצאו הלילה למבצע מיוחד לאיתורו והשבתו של הנווט רון ארד שנפל בשבי בלבנון לפני כ-40 שנה. במשך שנים ארוכות אנו עוסקים במשימה זו ללא הרף".

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פנייה ישירה של נשיא לבנון

הדיווח על האפשרות למו"מ מגיע בעקבות פנייה חריגה של נשיא לבנון ג'וזף עאון לישראל. בראיון לרשת CNN השבוע, קרא עאון באופן פומבי לקדם משא ומתן במקום עימות צבאי. "פתרון צבאי לעולם לא יספק ביטחון לתושבי צפון ישראל", טען, והוסיף: "אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים, אנחנו מחויבים. גם אתם? אם כן, בואו נשב ונדבר".

עאון הבהיר כי לא ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני שיושג הסכם לסיום הלחימה, והדגיש כי מבחינתו מדובר ב"הסכם אי-תוקפנות ולא הסכם שלום מלא". למרות הביקורת מצד חיזבאללה ותומכיו, הנשיא הלבנוני ממשיך לתמוך במגעים מול ישראל.