מצטרפים לסנקציות? מיליוני חרקים תקפו בהפתעה בדרום רוסיה

הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים ( צילום: מסך )

נהגים בכביש פדרלי באזור קיזליאר שבדאגסטן, רוסיה, נקלעו למחזה חריג במיוחד – נחיל עצום של ארבה ששטף את האזור ופגע בכלי רכב שנסעו במקום.

בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה רכב נוסע באיטיות כאשר מאות חרקים מתנפצים שוב ושוב על השמשה הקדמית. בשל הכמות העצומה של הארבה, נראה מרחוק כאילו ערפל כבד מכסה את הכביש.

הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים - צילום: רשתות חברתיות הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

לפי הדיווחים ברוסיה, מדובר בהתפשטות משמעותית של ארבה באזור, כאשר חלק מהנחילים הגיעו לשטחים חקלאיים ואף לאזורי תנועה מרכזיים. ברק קטלני פגע בשחקן כדורגל במהלך משחק בתאילנד והרג אותו כיכר השבת | 12:38 תותח: המטופל התנפל על האח - הוא לא ידע שהוא אלוף ג'יו ג'יסטו כיכר השבת | 12:49 הרשויות בדאגסטן פועלות נגד התופעה ומבצעות פעולות הדברה נרחבות. לפי מרכז החקלאות המקומי, עד כה טופלו כ־33 אלף דונם של שטחים חקלאיים בניסיון לצמצם את הנזק.

הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים - צילום: רשתות חברתיות הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

גורמי חקלאות באזור הסבירו כי אחד האתגרים המרכזיים הוא מוקדי התרבות שנמצאים באזורים שקשה להגיע אליהם, בהם שטחי טבע מוגנים ואזורים סמוכים לים הכספי שבהם הצמחייה מאפשרת לארבה להתפתח.

הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים - צילום: רשתות חברתיות הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22

האירוע עורר תגובות רבות ברשת, לאחר שהתיעוד שבו נראה הרכב מוקף בחרקים הפך במהירות לוויראלי והמחיש את ממדי התופעה החריגה.