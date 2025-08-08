התוכנית הסודית של סין להקמת בסיס קבע על הירח

מדעני מעבדת המחקר לחקר החלל העמוק בעיר חה-פיי חשפו לאחרונה מכונה חדשנית המייצרת לבנים ישירות מקרקע הירח - ללא צורך בתוספים או בחומרים שהובאו מהארץ. המכונה פועלת באמצעות ריכוז קרני השמש באמצעות מראה פרבולית והעברת האנרגיה באלומות סיבים אופטיים שמגיעים לטמפרטורה של מעל 1,400 מעלות צלזיוס. בלחצי חום אלו, הקרקע הירחית הופכת לחומר מוצק וחזק המתאים לבנייה, להקמת מסלולי תנועה ואפילו לתשתיות ציוד עתידיות.

"המערכת יכולה להתרכז באנרגיה הסולארית פי 3,000 מהנורמלי," מסביר מהנדס ראשי מהמעבדה. "כך אנו יכולים להתיך ולעצב את הקרקע בצורה שמאפשרת ייצור לבנים עמידות וצפופות במיוחד אפילו בתנאי הירח הקיצוניים."

הלבנים שיוצרו נשלחו לתחנת החלל "טיאנגונג" בנובמבר 2024 במסגרת המשימה "טיאנז'ואו 8", ושם נבדקות עמידותן בתנאי חלל קשים – קרינה קוסמית, שינויים תרמיים ועוד.

השלב הבא צפוי כבר בשנת 2028, במסגרת משימת "צ'אנג'ה 8", במסגרתה המערכת תפעל בעצמה על פני הירח ותייצר את הלבנים לבניית תחנת מחקר ירחית קבועה, חלק מתוכנית סינית רחבה להקמת תחנת מחקר ליד הקוטב הדרומי עד 2035.

טכנולוגיה זו מבטלת את הצורך בשילוח חומרי בניה מהארץ, ומפתח התשתית שיעמוד בפוטנציאל מהפכני להקמת מבני מגורים, מתקנים ומסלולים על הירח. במקביל מציינים מהנדסי הפרויקט כי הלבנים מיועדות לשמש שכבת הגנה חיצונית בלבד: הן יספקו מיגון מפני קרינה ומטאוריטים לחלקים מאוכלסים שימוקמו בקפסולות אטומות.

ההתקדמות הזו לא רק מקרבת את האפשרות להקמת מוצבים קבועים ומחקריים על פני הירח, אלא גם מבססת את מעמדה של סין בחזית טכנולוגיות החלל והחקר הלונרי, לקראת עידן חדש של יישוב הירח.