היום שאחרי הפיגוע. בקהילה היהודית במנצ'סטר לא מפסיקים להלל את הרב דניאל ווקר, שליח חב"ד שפעל ברגעי האימה סביב מתקפת הטרור בבית כנסת בעיר, שגבה את חייהם של שניים - וסייע למנוע טבח קשה עוד יותר.

בזמן שהמתפללים היו נתונים לסכנת חיים ממשית, בזמן פיגוע הדריסה והדקירה בבית הכנסת, היה זה הרב ווקר, לבוש בבגדי לבן של כיפור, שנצפה פועל באומץ לב ובקור רוח, כשהוא נועל את הדלתות ומונע את כניסת המחבל.

לפי דיווחים מקומיים, הרב ווקר היה רגוע ופעל בקור רוח כשבלם את המשך הטבח על ידי המחבל.

בתמונה שפורסמה וזכתה להדים ברשתות החברתיות, נראה הרב חבוש 'קיטל' מוכתם בדם, כשהוא מוקף באנשי ביטחון חמושים – מראה שממחיש את חומרת המצב ואת הגבורה שנדרשה ממנו.

המחבל לא החזיק נשק חם; אחד המתפללים נורה בשוגג על ידי שוטרים כיכר השבת | 13:25

במוקד הביטחון העולמי של חב"ד CWA, פרסמו הצהרה חריגה: "אנו מתפללים לרפואת הפצועים ולזכרם של הנרצחים במנצ'סטר. אויבינו ממשיכים לנסות לפגוע ביהודים בכל מקום, ועלינו להישאר ערניים. אנו גאים בשליח חב"ד הרב דניאל ווקר וב-CST - ארגון הביטחון של יהודי אנגליה, שפעלו באומץ והצילו רבים ממסכת דמים נוספת".

הפיגוע התרחש בשעה 09:30 בשכונת קרמפסל, שבה מתגוררת קהילה יהודית גדולה לצד מהגרים רבים, ביניהם מוסלמים. המחבל דרס מתפללים, דקר עוברים ושבים וניסה לפרוץ לבית הכנסת כשהוא לבוש אפוד דמה. הוא חוסל בידי המשטרה כעבור שבע דקות. ארבעה בני אדם נוספים נפצעו, בהם מאבטח שהתעמת עם המחבל.

רפי בלום, מתפלל ותיק, טוען בשיחה עם 'ישראל היום' כי הקהילה הזהירה מראש: "כבר שנתיים אנחנו אומרים שזה עניין של זמן. רואים את שנאת היהודים בכל מקום – באוניברסיטאות, בהפגנות, בבתי החולים וברחובות. הזהרנו, אבל הממשלה התעלמה".

לדבריו, הקהילה חשה הלם עמוק: "אנחנו קהילה של 2,000 איש, כולם מכירים את כולם. התחושה היא של פחד גדול – האם יש לילדינו עתיד בבריטניה? אבל לא נוותר, נישאר כאן ונילחם".

קית' בלאק, יו"ר מועצת ההנהגה היהודית בבריטניה ותושב מנצ'סטר, הדגיש בשיחה עם 'ישראל היום': "זה התרחיש הגרוע ביותר. הזהרנו שהאווירה תתורגם למעשים. אנשים נעצרים על קריאות אנטישמיות – ובסוף יוצאים בלי ענישה. אבל אנחנו לא נוותר. הקהילה היהודית חזקה, ננצח את הקרב מול השנאה".

דניאל קסמיר, מתפלל נוסף, מתאר תחושת איום מתמשכת: "ב־20 השנים האחרונות יהודים מבינים שהם תחת איום תמידי. מאז 7 באוקטובר זה רק גבר. ילדים עם כיפה סופגים קללות, יהודים מותקפים ברחוב. הכוח האלקטורלי שלנו קטן לעומת 5 מיליון מוסלמים – והשאלה האם יש לנו עתיד כאן עולה בכל ארוחת שבת".

קסמיר מסכם בכאב: "עברנו יום שלא נשכח. ידענו שזה יקרה, אבל כשהפיגוע הגיע הביתה – זה מכה אחרת. עכשיו הזמן של הפוליטיקאים להפסיק לדבר ולעבור למעשים".