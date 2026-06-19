"אני לא!": מלוני מגיבה בזעם לטראמפ שטען שהיא התחננה לצילום

ג'ורג'יה מלוני ( צילום: שאטרסטוק )

משבר דיפלומטי חריף פרץ היום (שישי) בין איטליה לארצות הברית, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען בריאיון לערוץ הטלוויזיה האיטלקי La7 כי ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני "התחננה" להצטלם איתו במהלך פסגת ה-G7 בצרפת. בתגובה, ביטל שר החוץ האיטלקי את ביקורו המתוכנן בוושינגטון, ומלוני הגיבה בסרטון חריף ברשתות החברתיות.

"אני לא יודע מה לומר לך. היא התחננה לפניי שאצטלם איתה, כל כך רצתה תמונה איתי. יכולתי גם לא לעשות זאת, אבל ריחמתי עליה", אמר טראמפ בריאיון טלפוני. הנשיא האמריקני הוא זה שהסיט מיוזמתו את השיחה לעבר מלוני, בשאלה "איך ראש הממשלה שלכם? איך היא?". כשהמראיין שאל אותו על המפגש בפסגה, ענה: "כנראה היא מרוצה שדיברתי איתה. לא הייתי חייב לדבר איתה". שר החוץ האיטלקי מבטל ביקור בוושינגטון בתגובה לדבריו של טראמפ, הודיע סגן ראש הממשלה ושר החוץ האיטלקי אנטוניו טאיאני על ביטול ביקור שתכנן לערוך בארה"ב ב-21 וב-22 ביוני. "דבריו החמורים והפוגעניים של הנשיא טראמפ כלפי ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני פוגעים בכל איטליה. מסיבה זו החלטתי לבטל את ביקורי בארה"ב", כתב טאיאני בחשבון ה-X שלו, והוסיף: "איש אינו רשאי לפגוע באיטליה כפי שעשתה ארה"ב". ומה חושב מרקו רוביו על ההסכם? הפרצוף שלו אתמול אמר הכל | צפו ישראל גראדווהל | 18.06.26 המיליארדר הודה באוזני טראמפ: "זו הייתה ההשקעה הגרועה ביותר שלי" אריה רוזן | 18.06.26 המהלך הדיפלומטי החריג מגיע על רקע יחסים מורכבים בין שתי המדינות. כזכור, איטליה היא אחת מבעלות הברית המרכזיות של ארה"ב באירופה, ומלוני נחשבת לאחת ממנהיגות אירופה הקרובות יותר לטראמפ מבחינה אידיאולוגית. ביטול הביקור של שר החוץ מהווה אות אזהרה ברור לוושינגטון.

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מלוני: "איטליה לעולם לא מתחננת"

מלוני מצדה הגיבה לדברים בסרטון שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה. "הצהרותיו של דונלד טראמפ בדויות לחלוטין. אני בכנות נדהמת, איני יודעת מדוע נשיא ארה"ב מתנהג כך עם בעלי בריתו, וזו אינה הפעם הראשונה שזה קורה", אמרה.

"חבל שאין לו את אותה הנחישות מול אויבי המערב, מול אויבי ארה"ב, מול מנהיגים שכלפיהם הוא מגלה הרבה יותר נכונות", המשיכה מלוני. "אבל דבר אחד עליו לזכור: אני ואיטליה לעולם איננו מתחננים".

גם שר ההגנה האיטלקי גווידו קרוזטו יצא להגנת ראש הממשלה בהודעה ברשת X. "איני יכול לדמיין את ג'ורג'ה מלוני מבקשת תצלום ממישהו, גם לא תחת איום", כתב. "אני יכול לעומת זאת לדמיין כמה זה עלה לה לשים בצד את הדברים שאמר טראמפ לפני כמה שבועות, כדי לפעול לטובת איטליה, אירופה והמערב".

קרוזטו הגדיר את דברי טראמפ "כשל סגנוני", והוסיף: "הערות מסוג זה לא עושות טוב לאיש: לא לארה"ב, לא לאיטליה, ולא לברית". המשבר מצטרף לסדרה של מתיחויות דיפלומטיות בין איטליה לארה"ב בחודשים האחרונים, כאשר רומא הביעה ביקורת על מדיניות וושינגטון בנושאים שונים.

יצוין כי רק לפני מספר שבועים חשפה מלוני במהלך פסגת ה-G7 כי הפסיקה לעשן, לאחר שבעבר הצהירה בבדיחות כי "אם תפסיק לעשן, תהרוג מישהו". כעת, נראה שהזעם שלה מופנה כלפי הנשיא האמריקני.