לא מפסיק לחייך: סיפורו המופלא של אקסולוטל המקסיקני

בשנים האחרונות, קשה להתעלם מהדמות הקטנה, הוורודה והמחייכת שמופיעה כמעט בכל מקום – על מדפי צעצועים, פריטי לבוש, מוצרי כתיבה ואפילו על שטרות כסף. מדובר באקסולוטל המקסיקני, דו-חי יוצא דופן שכונה בידי חוקרים ויוצרים כ"דרקון המים", והפך לאחת החיות המדוברות והאהובות ביותר בעולם.

מה שהופך את האקסולוטל לייחודי כל כך הוא יכולתו לשמור על תכונותיו כראשן לאורך כל חייו. בעוד שרוב הדו-חיים עוברים תהליך של גלגול ומפתחים ריאות כדי לחיות על היבשה כמו צפרדע, האקסולוטל נשאר במים וממשיך להחזיק בזימים חיצוניים סביב ראשו ובסנפיר זנב, כאילו נשאר תמיד ילד.

מעבר לכך, היכולת להחזיר לעצמו (רגנרציה, כמו שממית וכו') חלקי גוף שנקטעו זנב, רגליים, חוט שדרה ואפילו חלקים מהמוח הפכה אותו למושא מחקר עולמי ומקור להערצה של ממש, כשהמדענים מנסים לפענח את סוד הריפוי העצמי שלו.