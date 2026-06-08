הכל קורס? הדרמה העולמית מאחורי הגב של משקיעי הביטקוין

מייקל סיילור ( צילום: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America - Michael Saylor, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=166851632 )

במשך שנים, מייקל סיילור, המייסד והיו"ר של חברת "מייקרוסטרטג'י", נחשב לנביא של הביטקוין. הוא הצהיר שוב ושוב על אסטרטגיית "לעולם לא למכור", והפך את החברה שלו למחזיקה המוסדית הגדולה בעולם עם 843,706 מטבעות ביטקוין.

אבל אז הגיע הדיווח שזעזע את השוק: החברה מכרה 32 מטבעות ביטקוין בסוף חודש מאי. למרות שמדובר בכמות זניחה ביחס למלאי העצום שלה, המהלך הזה יצר סדק פסיכולוגי אדיר באמון המשקיעים. התוצאה לא איחרה לבוא: מחיר הביטקוין צנח מתחת למחסום ה-60 אלף דולר, ומניית החברה ספגה מכה אנושה וצנחה בכ-17% תוך יומיים בלבד. המכירה הכניסה כ-2.5 מיליון דולר - סכום זניח לחלוטין לעומת אחזקות עתק של החברה. אך היא הספיקה כדי לעורר גל של שמועות וספקולציות.

ארנקים בשווי עצום. ביטקוין ( צילום: א.ל )

למה זה קורה דווקא עכשיו? מתחת לפני השטח מתחוללת רוטציית הון אדירה. כ-400 מיליארד דולר זרמו בחודשים האחרונים מתחום הקריפטו היישר לזרועותיה של הבינה המלאכותית (AI). משקיעים גדולים נוטשים את המטבעות הדיגיטליים לטובת חברות שבבים ותשתיות AI, מה שגורם לעייפות קריפטו בשוק.

אם זה לא מספיק, המתח הביטחוני בין איראן לישראל הצית פחד בשווקים, גרם לירידות בבורסות באסיה ושלח את הביטקוין למטה בגלל החשש מהסלמה צבאית.

אבל מי שחושב שסיילור הרים ידיים, כנראה לא מכיר אותו. מיד לאחר המכירה, הוא פרסם הודעה מסתורית ברשת X: "הגיע הזמן להוסיף עוד כמה נקודות". המומחים מעריכים כי המכירה הקטנה נועדה בסך הכל לצרכים תפעוליים של החברה, וכי סיילור למעשה מתכנן רכישת ענק חדשה בזמן שהמחיר נמוך.

הציוץ של מייקל סיילור ( צילום: מסך )

השוק נמצא כרגע בנקודת רתיחה. מצד אחד, יש החוששים שפאניקה של מוכרים גדולים תפיל את המטבע ל-45 אלף דולר. מצד שני, סיילור ממשיך לגייס מיליארדים כדי לקנות עוד ביטקוין, כשהוא מאמין שהצמיחה של ה-AI רק תחזק את הביטקוין כנכס נדיר בעתיד.

מה זה אומר לנו?

השוק חווה כעת תנודתיות קיצונית. רק בסוף השבוע האחרון נמחקו 504 מיליון דולר בפוזיציות של סוחרים שהימרו נגד הביטקוין במהלך "שורט סקוויז" (זינוק פתאומי ששורף את מי שהימר על ירידות).

בין אם מדובר בסוף עידן ובין אם בהזדמנות הקנייה הגדולה של העשור, דבר אחד בטוח: השוק הזה נמצא לפני פיצוץ, ומייקל סיילור הוא האיש שמחזיק את הגפרור.