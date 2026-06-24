כיכר השבת
'שינוי מבני עמוק'

האיום החדש על שוק הנפט: "הביקוש ירד דרמטית כבר ב-2027"

בגולדמן זאקס מזהים שינוי מבני עמוק: משבר הורמוז האיץ את המעבר לחשמל, סין מובילה את הזינוק, והשלכותיו עשויות לגרור ירידה מתמשכת בביקוש לנפט וללחוץ את מחירי הברנט מטה (בעולם)

רכב חשמלי (צילום: Shutterstock)

הזינוק המואץ במכירות רכבים חשמליים ברחבי העולם מתחיל להיתרגם להשפעה ממשית על שוק הנפט – מוקדם מהצפוי. לפי ניתוח עדכני של בנק ההשקעות גולדמן זאקס, הביקוש העולמי לנפט עשוי לרדת בכ-320 אלף חביות ביום עד סוף 2027, על רקע חדירה גוברת של כלי רכב חשמליים, בעיקר בסין.

הנתונים מצביעים על האצה חדה במיוחד בחודשים האחרונים. נתח הרכבים החשמליים מתוך כלל מכירות הרכב העולמיות הגיע לכ-26.1% נכון לחודש מאי – עלייה של 3.4 אחוז מאז פברואר בלבד. ב-12 מתוך 15 השווקים הגדולים בעולם נרשמה עלייה בשיעור האימוץ.

מי שמובילה את המגמה היא סין, האחראית ליותר מ-60% מהגידול הגלובלי. שיעור החדירה של רכבים חשמליים במדינה זינק ב-11.4 אחוז בפרק זמן קצר, במקביל לירידה בביקוש לבנזין ועלייה חדה בצריכת חשמל לטעינה. בגולדמן מציינים כי העלייה במחירי הדלקים, בעקבות השיבושים הממושכים בתנועת המכליות במצר הורמוז, האיצה את המעבר של צרכנים לרכבים חשמליים.

משבר הורמוז, שהוביל לירידה זמנית של 4–5 מיליון חביות ביום בביקוש לנפט באפריל, המחיש עד כמה שוק האנרגיה רגיש לזעזועים גיאופוליטיים. אף שכ-90% מהביקוש צפוי להתאושש לאחר חידוש הזרימה במצר, האנליסטים מזהירים כי חלק מהפגיעה יהפוך לקבוע – בעיקר בשל האימוץ המואץ של טכנולוגיות חלופיות.

במקביל, בגולדמן מצביעים גם על גורמים נוספים הלוחצים על השוק: גידול בהיצע ממדינות כמו ארה"ב, ברזיל, גיאנה ואיחוד האמירויות, לצד חולשה בביקוש הסיני. בעקבות זאת, הבנק כבר הפחית את תחזית מחיר הברנט ל-2027 ל-75 דולר לחבית, ואף מעריך כי בתרחיש של האטה ממושכת בביקוש, המחיר עשוי לרדת לרמות של אמצע ה-50 דולר.

גם התחזיות ארוכות הטווח מחזקות את המגמה. לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, רכבים חשמליים צפויים להגיע לכ-50% ממכירות הרכב העולמיות עד 2035, גם ללא תמריצים ממשלתיים נוספים – נתון שמרמז על שחיקה מתמשכת בביקוש לנפט בעשורים הקרובים.

טכנולוגיהאיוםנפטרכב חשמלימצרי הורמוזביקוש

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