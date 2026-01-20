מטוס ממריא ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד מיליוני בני אדם ברחבי העולם כבר גילו כיצד תרופות ההרזיה החדשניות, כמו האוזמפיק והוויגובי, משנות את חייהם מקצה לקצה, מתברר כי המהפכה הבריאותית הזו עשויה להוביל לשינוי דרמטי גם באחד הענפים התחרותיים והלחוצים ביותר בעולם: התעופה.

מחקר חדש ומפתיע של פירמת השירותים הפיננסיים Jefferies חושף כי השלת הקילוגרמים של הנוסעים אינה רק עניין של בריאות הציבור, אלא "פרס" כלכלי אדיר לחברות התעופה. על פי הנתונים, ארבע חברות התעופה הגדולות בארה"ב – אמריקן איירליינס, דלתא, סאות'ווסט ויונייטד – צפויות לחסוך יחד סכום דמיוני של 580 מיליון דולר בשנה בהוצאות דלק, פשוט משום שהמטוסים יהיו קלים יותר. עבור חברות התעופה, משקל הוא לא רק נתון טכני – הוא גזר דין כלכלי. הדלק הוא אחת ההוצאות הכבדות ביותר בתעשייה. על פי התחזיות ל-2026, ארבע ענקיות התעופה האמריקאיות יצרכו כ-16 מיליארד גלונים של דלק בעלות כוללת של 38.6 מיליארד דולר – כמעט 20% מסך ההוצאות התפעוליות שלהן. "זה רק הגיוני שמשקל הנוסעים ישפיע ישירות על השורה התחתונה," מסבירה שילה קחיאוגלו, אנליסטית בכירה ב-Jefferies. לדבריה, חברות התעופה כבר מזמן סורקות כל פינה במטוס כדי להפחית משקל.

פחות מכזית - אוכל במטוס ( צילום: שאטרסטוק )

ההיסטוריה של הענף רצופה בצעדים קיצוניים: לפני כארבעה עשורים, אמריקן איירליינס הסירה זית אחד בלבד מכל סלט שהוגש לנוסעים – צעד קטן שחסך לחברה 40,000 דולר בשנה. כעת, כאשר אחד מכל שמונה מבוגרים בארה"ב מדווח על שימוש בתרופות ממשפחת ה-GLP-1, "קו המותניים" של הנוסעים הופך למשתנה כלכלי שאי אפשר להתעלם ממנו.

החיסכון בדלק אמנם מהווה "רק" כ-1.5% מהוצאות הדלק הכוללות, אך בעולם התעופה, שבו כל גרם נמדד בקפידה כדי לשמור על איזון המטוס, מדובר בשינוי דרמטי. המשקיעים כבר מחדדים את העפרונות: לפי המחקר, הפחתה של 2% בלבד במשקל המטוס עשויה להזניק את הרווח למניה בשיעור של כ-4%.

עם זאת, לשינוי הזה עשוי להיות מחיר נוסף ומפתיע. קחיאוגלו מציינת כי אם הנוסעים יהיו רזים ובריאים יותר, ייתכן שירכשו פחות חטיפים ומזון מעובד במהלך הטיסה. מדובר באובדן הכנסה שעלול לאלץ את חברות התעופה "לחשב מסלול מחדש" בכל הנוגע למכירות בתוך המטוס.

"האם בקרוב נראה את חברות התעופה מעודדות את נוסעיהן להצטרף למהפכת ההרזיה?"

בעוד שחברות התעופה הגדולות מסרבות בשלב זה להגיב רשמית לממצאים, ההיסטוריה מלמדת שהן לא יהססו לפעול למען היעילות. חברות כמו אייר ניו זילנד וקוריאן אייר כבר עוררו בעבר סערה כשביקשו לשקול נוסעים בשער העלייה למטוס כדי לדייק את חישובי המשקל.

בשמיים של שנת 2026, נראה כי המושג "טיסה קלה" מקבל משמעות חדשה לגמרי. במאבק על הרווחיות, כל קילוגרם פחות של הנוסע שווה זהב לחברה.

בשולי הדברים רק נזכיר את אשר אמר המגיש ג'ימי פאלון מארה"ב - שאם נאכל הרבה יותר חברות התעופה ירווחו הון - כי המטוסים פשוט לא ימריאו בכלל.