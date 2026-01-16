כיכר השבת
"להבטיח יציבות

פוטין שוחח עם נתניהו ועם נשיא איראן; הציע לתווך בין המדינות

לפי הודעת הקרמלין, נשיא רוסיה הציג לראש הממשלה את עמדתו בעד קידום צעדים פוליטיים ודיפלומטיים באזור | מוסקבה הביעה נכונות להמשיך ולשמש כמתווכת בסוגיות המזרח התיכון ואיראן (בעולם)

נשיא רוסיה וולדימיר פוטין. אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח הבוקר (שישי) עם ראש הממשלה , כשברקע המתיחות האזורית וההתפתחויות סביב . כך הודיע בהודעה רשמית שפורסמה לאחר השיחה.

לפי ההודעה הרוסית, השיחה עסקה במצב במזרח התיכון ובסוגיה האיראנית. פוטין הציג בפני נתניהו את “גישותיו העקרוניות להגברת המאמצים הפוליטיים והדיפלומטיים, במטרה להבטיח יציבות וביטחון באזור”, והשניים הסכימו להמשיך את המגעים בין המדינות ברמות שונות.

עוד נמסר כי פוטין אישרר את נכונותה של רוסיה להמשיך וליטול חלק במאמצי תיווך בנושאים הקשורים למזרח התיכון ולאיראן, ולסייע בקידום דיאלוג “קונסטרוקטיבי” בהשתתפות כלל הגורמים המעורבים.

בהמשך עדכנו בקרמלין כי פוטין שוחח גם עם נשיא איראן פזשכיאן, והציע את עצמו כמתווך מול ישראל.

השיחה הנוכחית מצטרפת לדיווחים קודמים שלפיהם ישראל נעזרת בפוטין כערוץ להעברת מסרים מרגיעים לטהראן. בתחילת השבוע שעבר פורסם כי נתניהו ביקש להעביר באמצעות מסר שלפיו ישראל אינה מעוניינת בהסלמה מול איראן, על רקע המתיחות הגוברת בין ירושלים לטהראן.

גם בחודש אוקטובר האחרון התייחס פוטין בפומבי לנושא, ואמר כי התבקש להעביר לאיראן מסר שלפיו ישראל שואפת להסדרה ואינה חפצה בעימות. אז צוטט בסוכנות הידיעות הרוסית “טאס” כמי שאמר כי מוסקבה ממשיכה במגעים עם ישראל ומקבלת “איתותים מההנהגה הישראלית” בעניין זה.

תוכן שאסור לפספס:

