על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהרן, פרסם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הצהרה חריפה בה תקף את הנשיא דונלד טראמפ והזהיר מפני ניסיונות לכפות על איראן משא ומתן תחת איום.

"טראמפ, באמצעות הטלת מצור והפרת הפסקת האש, מנסה – לפי תפיסתו – להפוך את שולחן המשא ומתן לשולחן של כניעה או להצדיק חידוש של הסלמה צבאית", מסר קאליבאף בהודעה רשמית. הדברים מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר המזרח התיכון נמצא בדריכות מקסימלית לקראת פקיעת הפסקת האש.

קאליבאף הבהיר כי איראן אינה מוכנה לנהל משא ומתן תחת לחץ: "איננו מקבלים משא ומתן תחת איום", הדגיש. יתרה מכך, הוא חשף כי בשבועיים האחרונים נערכה טהרן לתרחישים של הסלמה צבאית. "בשבועיים האחרונים נערכנו לחשוף קלפים חדשים בזירת הקרב", אמר, מבלי לפרט את מהות ה"קלפים" האמורים.

פערים גדולים במשא ומתן

כזכור, קאליבאף התייחס בימים האחרונים למגעים המתנהלים מאחורי הקלעים עם ארצות הברית, תוך שהוא מציין כי "התקדמנו במגעים, אך עדיין יש פערים גדולים" בין שתי המדינות. בריאיון לטלוויזיה האיראנית הבהיר כי "הגענו למסקנות בחלק מהנושאים, אבל באחרים לא, והועלו הצעות שונות".

לדבריו, "אנחנו עדיין רחוקים מדיון סופי. אנו מתעקשים על כמה נושאים שאינם ניתנים למשא ומתן עבורנו". במקביל, סגן שר החוץ האיראני מסר לסוכנות הידיעות AP כי טהרן לא תעביר לארצות הברית את האורניום המועשר שברשותה - נושא שנחשב לאחד המרכזיים במשא ומתן.

בנוסף, סגן שר החוץ הוסיף כי "במהלך המשא ומתן עם ארה"ב ייקבע 'פרוטוקול חדש' הנוגע למצר הורמוז, שבמסגרתו יישאר פתוח ובטוח למעבר כל הספינות האזרחיות". הצהרה זו מגיעה על רקע המתיחות הימית במצר, שם מוטל מצור על איראן הגורם לה, לטענת טראמפ, נזק כלכלי של כ-500 מיליון דולר ביום.