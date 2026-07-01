שמיים שותתים דם: אור מסתורי הופיע מעל חורבות ונצואלה

ביום שלישי בערב, כשהעיר קראקס עדיין מתאבלת על אלפי הרוגים מרעידות האדמה הקטלניות שפקדו אותה ב-24 ביוני, השמיים הפכו לפתע לאדומים כדם. המראה לא היה ורוד או זהוב כבשקיעה רגילה, אלא אדום עמוק ו"פצוע" שתלה מעל הגגות הסדוקים.
תוך דקות, סרטונים הציפו את הרשתות החברתיות: חלק מהגולשים קראו לזה "נס", אחרים זעקו "אפוקליפסה" וטענו שמדובר באות מבשר רעות או אפילו בשימוש בנשק סודי.
למרות הבהלה, מומחים מבהירים כי לא מדובר ב"אורות רעידת אדמה" או בסימן על-טבעי. התופעה מוכרת בוונצואלה ובאיים הקריביים בשם "קנדילאזו", על שם מנורת שמן ישנה המפיצה אור חם וזוהר.
ההסבר המדעי טמון בשילוב נדיר של נסיבות:
כאשר השמש נמוכה באופק, האור עובר מרחק רב יותר באטמוספירה. הגלים הקצרים (כחול וסגול) מתפזרים, ורק הגלים הארוכים, האדומים והכתומים, מצליחים להגיע לעין. באותו זמן, ענן אבק מהמדבר האפריקאי חצה את האוקיינוס האטלנטי.
חלקיקי האבק פעלו כמסנן טבעי שבלע עוד יותר את האור הכחול והותיר רק את הגוונים האדומים העזים ביותר. ייתכן כי גם האבק והריסות המבנים שקרסו ברעידת האדמה הוסיפו חלקיקים לאוויר, מה שהעמיק את הגוון הדרמטי.
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