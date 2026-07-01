שמיים שותתים דם: אור מסתורי הופיע מעל חורבות ונצואלה

וונצאולה שמי דם אחרי החורבן הגדול ( צילום: מסך )

ביום שלישי בערב, כשהעיר קראקס עדיין מתאבלת על אלפי הרוגים מרעידות האדמה הקטלניות שפקדו אותה ב-24 ביוני, השמיים הפכו לפתע לאדומים כדם. המראה לא היה ורוד או זהוב כבשקיעה רגילה, אלא אדום עמוק ו"פצוע" שתלה מעל הגגות הסדוקים.

תוך דקות, סרטונים הציפו את הרשתות החברתיות: חלק מהגולשים קראו לזה "נס", אחרים זעקו "אפוקליפסה" וטענו שמדובר באות מבשר רעות או אפילו בשימוש בנשק סודי.

האור המסתורי בשמי וונצאולה - צילום: רשתות חברתיות האור המסתורי בשמי וונצאולה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:46

האור המסתורי בשמי וונצאולה - צילום: רשתות חברתיות האור המסתורי בשמי וונצאולה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18

חלקיקי האבק פעלו כמסנן טבעי שבלע עוד יותר את האור הכחול והותיר רק את הגוונים האדומים העזים ביותר. ייתכן כי גם האבק והריסות המבנים שקרסו ברעידת האדמה הוסיפו חלקיקים לאוויר, מה שהעמיק את הגוון הדרמטי.