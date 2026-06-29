שוטרים בוונצאולה בוזזים מבין ההריסות בוונצואלה ( צילום: מסך )

בעוד מניין ההרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה מטפס לכ-1,500 בני אדם ועשרות אלפים נוספים מוגדרים כנעדרים, מתפתחת במדינה טרגדיה אנושית נוספת ומקוממת.

עדויות מזעזעות וסרטונים המופצים ברשתות החברתיות חושפים כי חיילי המשטר והמשטרה, במקום לחפור בידיהם כדי להציל חיים, עסוקים בחיפוש אחר שלל בבתיהם של הקורבנות. הדיווחים מהשטח בלה גואירה מציירים תמונה של תוהו ובוהו מוחלט. מריה אסתר ברנאל, בת 71, סיפרה בדמעות כיצד בזזו את החנויות שהשכירה בזמן ששכנה שכב מת בסמוך: "הם דרכו על הגופה שלו כדי לבזוז את הסופרמרקט". התושבים מדווחים כי הבוזזים לא השאירו דבר החל ממכשירי חשמל ועד לכבלי החשמל שבתוך הקירות.

חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה - צילום: רשתות חברתיות חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

הזעם הציבורי מופנה בעיקר כלפי כוחות הביטחון. סרטונים מראים קבוצות של אזרחים מתעמתים עם חיילים לאחר שאלו נתפסו גונבים כסף מזירת קריסה של בניין.

במקרה אחר, תועד אדם מגרש חייל וקצין מביתו לאחר שמצא אותם מחטטים בחפציו האישיים תחת התירוץ שהם "בודקים אם יש אנשים בפנים". בנוסף, פושעים מנצלים את המצב ומתחזים לכבאים כדי לחדור לבתים ולבזוז אותם.

חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה - צילום: רשתות חברתיות חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

בעוד הניצולים זועקים למכונות כבדות ולצוותי חילוץ מיומנים, המשטר בחר להפוך את האסון לכלי פוליטי. שר הפנים הידוע לשמצה, דיוסדאדו קאבלו, תועד כשהוא חוסם משלחת חילוץ אמריקאית מלהגיש עזרה ללכודים.

שר הפנים המפחיד של המשטר הוונצואלי, דיוסדאדו קאבלו, חוסם חברי משלחת חילוץ אמריקאית מסיוע לוונצואלים. - צילום: רשתות חברתיות שר הפנים המפחיד של המשטר הוונצואלי, דיוסדאדו קאבלו, חוסם חברי משלחת חילוץ אמריקאית מסיוע לוונצואלים. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

המבקרים טוענים כי המשטר מתעלם מחיי אדם לטובת שליטה ויחסי ציבור, בזמן שהסיוע הבינלאומי מתעכב והחיילים בשטח מעדיפים לגנוב מאשר להציל.

בזמן שאלפי וונצואלים נאלצים לישון ברחובות, בפארקים ובאצטדיונים מחשש לרעידות משנה, הם נאלצים להילחם לא רק באיתני הטבע, אלא גם באלו שנשבעו להגן עליהם ובמקום זאת בחרו לשדוד אותם בשעתם הקשה ביותר.