כיכר השבת
שבר על שבר

זאבים במדי מחלצים: וונצואלה נקברת תחת ההריסות, וחיילים שודדים את הגופות

בעוד אלפי משפחות קבורות תחת הריסות הבטון בוונצואלה, עדויות מחרידות חושפות כיצד אנשי המשטר מנצלים את רעידת האדמה כדי לבזוז את רכוש הנספים (חדשות בעולם)

שוטרים בוונצאולה בוזזים מבין ההריסות בוונצואלה (צילום: מסך )

בעוד מניין ההרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה מטפס לכ-1,500 בני אדם ועשרות אלפים נוספים מוגדרים כנעדרים, מתפתחת במדינה טרגדיה אנושית נוספת ומקוממת.

עדויות מזעזעות וסרטונים המופצים ברשתות החברתיות חושפים כי חיילי המשטר והמשטרה, במקום לחפור בידיהם כדי להציל חיים, עסוקים בחיפוש אחר שלל בבתיהם של הקורבנות.

הדיווחים מהשטח בלה גואירה מציירים תמונה של תוהו ובוהו מוחלט. מריה אסתר ברנאל, בת 71, סיפרה בדמעות כיצד בזזו את החנויות שהשכירה בזמן ששכנה שכב מת בסמוך: "הם דרכו על הגופה שלו כדי לבזוז את הסופרמרקט". התושבים מדווחים כי הבוזזים לא השאירו דבר החל ממכשירי חשמל ועד לכבלי החשמל שבתוך הקירות.

חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה
חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הזעם הציבורי מופנה בעיקר כלפי כוחות הביטחון. סרטונים מראים קבוצות של אזרחים מתעמתים עם חיילים לאחר שאלו נתפסו גונבים כסף מזירת קריסה של בניין.

במקרה אחר, תועד אדם מגרש חייל וקצין מביתו לאחר שמצא אותם מחטטים בחפציו האישיים תחת התירוץ שהם "בודקים אם יש אנשים בפנים". בנוסף, פושעים מנצלים את המצב ומתחזים לכבאים כדי לחדור לבתים ולבזוז אותם.

חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה
חיילים שודדים בין ההריסות בוונצואלה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בעוד הניצולים זועקים למכונות כבדות ולצוותי חילוץ מיומנים, המשטר בחר להפוך את האסון לכלי פוליטי. שר הפנים הידוע לשמצה, דיוסדאדו קאבלו, תועד כשהוא חוסם משלחת חילוץ אמריקאית מלהגיש עזרה ללכודים.

שר הפנים המפחיד של המשטר הוונצואלי, דיוסדאדו קאבלו, חוסם חברי משלחת חילוץ אמריקאית מסיוע לוונצואלים.
שר הפנים המפחיד של המשטר הוונצואלי, דיוסדאדו קאבלו, חוסם חברי משלחת חילוץ אמריקאית מסיוע לוונצואלים.| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המבקרים טוענים כי המשטר מתעלם מחיי אדם לטובת שליטה ויחסי ציבור, בזמן שהסיוע הבינלאומי מתעכב והחיילים בשטח מעדיפים לגנוב מאשר להציל.

בזמן שאלפי וונצואלים נאלצים לישון ברחובות, בפארקים ובאצטדיונים מחשש לרעידות משנה, הם נאלצים להילחם לא רק באיתני הטבע, אלא גם באלו שנשבעו להגן עליהם ובמקום זאת בחרו לשדוד אותם בשעתם הקשה ביותר.

ארה"באסוןרעידת אדמהניקולס מדורוניצוליםוונצואלה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר