שר החוץ גדעון סער קיבל היום (רביעי) במשרד החוץ בירושלים את סגן נשיא פרגוואי, פדרו אליאנה, ואת שר החוץ של פרגוואי, רובן רמירס לסקנו, המבקרים בישראל בראש משלחת פרגוואית הכוללת גם את שר הסביבה והפיתוח בר הקיימא רולנדו דה בארוס.

בפגישה דנו הצדדים בהמשך חיזוק היחסים בין המדינות ובהרחבת שיתוף הפעולה בתחומים שונים. שר החוץ סער הודה לסגן הנשיא ולשר החוץ על הידידות העמוקה ועל עמידתה האיתנה של פרגוואי לצד מדינת ישראל, בפרט מאז מתקפת הטרור של 7 באוקטובר.

"העם הישראלי יודע שפרגוואי היא מדינה גאה וחשובה, היא גם מדינה שיודעת מה פירוש לעמוד איתן מול אתגרים עצומים", מסר שר החוץ סער. "מלחמת פרגוואי הייתה אחת המלחמות ההרסניות ביותר באמריקה הלטינית. שרדתם והמדינה נבנתה מחדש. ישראל מבינה משהו מהרוח הזו. אתם יכולים להבין אותנו היטב."

סגן נשיא פרגוואי הביע סולידריות עם ישראל ומשפחות הנרצחים. "לפני שלוש שנים חמאס ביצע מעשי טרור אכזריים. ארגון הטרור רצח, אנס וחטף ישראלים חפים מפשע", אמר. "היום אנחנו מבקשים להביע סולידריות עם משפחות הנרצחים ועם אזרחי ישראל. עלינו לפעול נגד שנאה, אנטישמיות וטרור. פרגוואי הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של אירן כארגון טרור."

במסגרת הפגישה נחתם מזכר הבנות בנושא בריאות ולאחר מכן נערכה ישיבה מורחבת של שתי המשלחות.

ישראל ופרגוואי מקיימות יחסי ידידות קרובים וארוכי שנים, המבוססים על ערכים משותפים ועל שיתוף פעולה מדיני הדוק. פרגוואי היא מידידותיה הקרובות של ישראל באמריקה הלטינית ובדצמבר 2024 פתחה מחדש את שגרירותה בירושלים.

מוקדם יותר היום ביקרו סגן הנשיא ושר החוץ של פרגוואי ביד ושם והשתתפו בטקס הנחת זר באוהל יזכור. בהמשך היום השתתפו חברי המשלחת בטקס הזיכרון שמקיים משרד החוץ לציון אירועי 7 באוקטובר, בהשתתפות הסגל הדיפלומטי המוצב בישראל ובראשות שר החוץ סער.

ביקור המשלחת הפרגוואית בישראל יימשך עד יום שישי.