מחזה שמימי נדיר נראה היום (רביעי) בשמי אירופה, כאשר מיליוני בני אדם בספרד ובאיסלנד צפו בליקוי חמה מלא, לראשונה מאז 1999. הירח חלף בדיוק בין כדור הארץ לשמש, הסתיר אותה לחלוטין למשך זמן קצר והפך את שעות היום לחשוכות כמעט כמו לילה.

בספרד נערכו הרשויות לקראת הגעתם של עד 6 מיליון מבקרים, רבים מהם לאזורים כפריים בצפון המדינה ולאיים הבלאריים, שבהם ניתן היה לצפות בליקוי בצורה הטובה ביותר. המשטרה נערכה בכוחות גדולים במיוחד, בין היתר בשל עומסי התנועה וסכנת שריפות על רקע גל החום במדינה.

גם איסלנד הפכה ליעד מרכזי עבור חובבי אסטרונומיה ותיירים מכל העולם. ברחבי המדינה התאספו המונים לקראת הרגע שבו הירח הסתיר לחלוטין את השמש. ברייקיאוויק, בירת איסלנד, נרשמה התרגשות רבה, כאשר משקפי צפייה מיוחדים לליקוי אף אזלו בחלק מהמקומות.

אז מהו בעצם ליקוי חמה?

ליקוי חמה מתרחש כאשר הירח עובר בין כדור הארץ לבין השמש, ובכך מסתיר את אור השמש — באופן חלקי או מלא. כאשר הירח מכסה רק חלק מהשמש, מדובר בליקוי חמה חלקי. כאשר הוא מכסה את השמש כולה, מדובר בליקוי חמה מלא.

במהלך ליקוי מלא, הירח מסתיר את פני השמש למשך זמן קצר, ורק השכבה החיצונית והעדינה של האטמוספרה של השמש, המכונה "עטרה", נראית סביבו. במקביל, האזור שנמצא מתחת לצל הירח יכול להפוך בתוך דקות ספורות מאור יום לחושך.

הסיבה לכך שליקוי חמה מלא הוא אירוע נדיר כל כך במקום מסוים היא שהצל המלא של הירח מכסה רצועה צרה יחסית על פני כדור הארץ. לכן אנשים הנמצאים במרחק לא גדול משם עשויים לראות ליקוי חלקי בלבד, בעוד שבאותו רגע ממש אנשים בתוך "מסלול הליקוי" חווים חושך כמעט מוחלט.

הליקוי של היום עבר במסלול שכלל את גרינלנד, איסלנד וצפון ספרד, כאשר באזורים מסוימים בספרד נמשך שלב החשיכה המלאה פחות משתי דקות וחצי.

ליקוי חמה בהלכה

בניגוד לתופעות טבע אחרות, חכמינו זיכרונם לברכה לא תיקנו לומר ברכה מיוחדת על ראיית ליקוי חמה. הסיבה לכך שלא מברכים על ליקוי חמה היא משום שליקוי מאורות נחשב לתופעה בעלת משמעות שלילית: "בזמן שהחמה לוקה – סימן רע לכל העולם כולו", נאמר בגמרא.