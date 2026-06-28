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כמו מטוס קרב: האופנוע המטורף שדוהר על אדי מים ב-310 קמ"ש

תשכחו מכל מה שידעתם על מנועי בנזין או חשמל – המהפכה המהירה בעולם מגיעה דווקא מהמאה ה-19 | הכירו את "Force of Nature", מפלצת הקיטור הבריטית שמשאירה אבק למכוניות על וגורמת לטייסי קרב להחוויר בזינוק מהמקום (חדשות בעולם)

כח הטבע מתפרץ (צילום: מסך)

בלב סדנה קטנה בצפון יורקשייר, המהנדס הבריטי גרהם סייקס בן ה-62 בנה את מה שנחשב כיום לאופנוע בעל התאוצה המהירה ביותר בעולם. האופנוע, שזכה לשם "Force of Nature" (כוח הטבע), מסוגל להגיע למהירות של 100 קמ"ש תוך 0.4 שניות בלבד.

במבחן האחרון שנערך במסלול "Santa Pod" בבריטניה, האופנוע גמא מרחק של רבע מייל (402 מטרים) בתוך 5.5 שניות והגיע לקו הסיום במהירות שיא של כ-310 קמ"ש.

הייחודיות של האופנוע טמונה במנוע הקיטור המתוחכם שלו. העבודה על הפרויקט החלה ב-2022 ועברה חמישה שלבי אבולוציה. המערכת מבוססת על מבער קטן הפועל על נפט או שמן צמחי, המחמם מערכת של שישה צינורות. החום מועבר למיכל בנפח 120 ליטר של מים מזוקקים, המגיעים לטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס וללחץ של כ-40 בר.

ברגע השחרור, הלחץ העצום דוחף את האופנוע קדימה בעוצמה אדירה, ללא שימוש בתיבת הילוכים או דלקים קונבנציונליים.

כח הטבע על קו הזינוק
כח הטבע על קו הזינוק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

טייס קרב על שני גלגלים

מה שהופך את הרכיבה על האופנוע הזה למסוכנת ומרתקת כאחד היא עוצמת כוח הג'י.

בזמן התאוצה, הרוכב חווה עומס של 6.8G נתון המקביל לזה שחווים טייסי קרב במטוסי סילון.

עבור סייקס, ששוקל 85 ק"ג, המשמעות היא תחושת משקל של כמעט 580 ק"ג המצמידה אותו לכידון, מה שמחייב אותו להיצמד לאופנוע ולקיפול רגליים מיידי מיד לאחר הזינוק (לשם השוואה, במרוצי פורמולה 1 העומס הממוצע נמוך יותר ועומד על כ-5.5G)

למרות ההישג האדיר, סייקס לא עוצר כאן. הוא מאמין שבעזרת שיפורים נוספים במבנה, הוא יוכל לקצץ עוד 0.6 שניות מזמן הרכיבה ולרדת מתחת לרף ה-5 שניות לרבע מייל.

כיום, רק אופנוע רקטי אחד בעולם נחשב למהיר ממנו, אך בכל הנוגע לטכנולוגיית קיטור – אין לאופנוע הזה מתחרים.

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