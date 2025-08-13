כיכר השבת
שעות לאחר סיור הרמטכ"ל

דיווח בלבנון: רכב הותקף מהאוויר בכפר חדאתא שבדרום המדינה

לפי דיווח של כלי תקשורת מקומיים בלבנון, כלי טיס שיגר שתי פצצות לעבר רכב באחד הכפרים. זהות הנפגעים או מטרת התקיפה – טרם ידועה (בעולם)

זירת התקיפה הערב בלבנון (צילום: מהרשתות החברתיות)

כלי תקשורת ב דיווחו הערב (רביעי) על תקיפה ממוקדת שבוצעה בכפר חדאתא, הסמוך לגבול עם ישראל, בדרום המדינה. על פי הדיווחים, רכב שנסע באזור הותקף משמיים באמצעות שתי פצצות ששוגרו מכלי טיס לא מאויש. כך לפי דיווח באתר Yent

בשלב זה לא פורסמו פרטים רשמיים על זהות הנוסעים ברכב או על היקף הנפגעים, אם ישנם. גם מטרת התקיפה אינה ברורה בשלב זה, אך ההערכות בלבנון הן כי מדובר בפעולה צבאית ממוקדת.

זירת החיסול (צילום: מהרשתות החברתיות)

הדיווח מגיע שעות ספורות לאחר שהרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים סיור שטח בדרום לבנון יחד עם מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, מפקד חטיבה 769, אלוף-משנה י', ומפקדים נוספים. במהלך הביקור שוחח עם לוחמים בסדיר ובמילואים והדגיש את תרומתם להישגים המבצעיים בגזרה.

לדברי הרמטכ"ל, המשימה שמבצעים הכוחות היא "משמעותית וחשובה", וכי בזכות פעולותיהם נשמר ההישג המבצעי שמבטיח את ביטחון תושבי הצפון.

זמיר הוסיף: ״אנחנו פועלים על פי תפיסה אסטרטגית חדשה - לא נאפשר לאיומים לצמוח. ההישגים בגזרה הצפונית חסרי תקדים - מאז הפסקת האש, מעל 240 מחבלים שחוסלו וכ- 600 תקיפות מהאוויר. אנחנו משמרים את ההישגים שלנו וזה בזכותכם״

״אנחנו בחזית, אנחנו התקפיים ומסכלים איומים כל הזמן. אנחנו מבצעים זאת בכל הזירות - אנחנו מזהים איום ומחסלים אותו. הגישה התקפית והיוזמה שלנו במרכז״

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

