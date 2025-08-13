דיווח בלבנון: רכב הותקף מהאוויר בכפר חדאתא שבדרום המדינה

זירת התקיפה הערב בלבנון ( צילום: מהרשתות החברתיות )

כלי תקשורת בלבנון דיווחו הערב (רביעי) על תקיפה ממוקדת שבוצעה בכפר חדאתא, הסמוך לגבול עם ישראל, בדרום המדינה. על פי הדיווחים, רכב שנסע באזור הותקף משמיים באמצעות שתי פצצות ששוגרו מכלי טיס לא מאויש. כך לפי דיווח באתר Yent

בשלב זה לא פורסמו פרטים רשמיים על זהות הנוסעים ברכב או על היקף הנפגעים, אם ישנם. גם מטרת התקיפה אינה ברורה בשלב זה, אך ההערכות בלבנון הן כי מדובר בפעולה צבאית ממוקדת.

זירת החיסול ( צילום: מהרשתות החברתיות )