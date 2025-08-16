בעקבות דיווחים | מחלקת המדינה מודיעה: אין יותר ויזות לעזתים 

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה היום (שבת) על הקפאת הנפקת כל סוגי אשרות הביקור לפלסטינים מרצועת עזה, עד להשלמת בחינה מחודשת של הנהלים להנפקת ויזות הומניטריות זמניות לצורכי טיפול רפואי.

בהודעה רשמית נמסר כי "כל אשרות הביקור לאנשים מרצועת עזה מופסקות, בזמן שאנו עורכים בחינה מלאה ומעמיקה של התהליך והנהלים ששימשו להנפקת מספר קטן של ויזות רפואיות הומניטריות בימים האחרונים".

ההחלטה התקבלה זמן קצר לאחר שפעילת הימין והמגישה הפוליטית לורה לומר פרסמה סדרת דיווחים שבהם טענה כי פלסטינים מעזה הוטסו לארצות הברית במסגרת פעילות ארגון הסיוע HEAL Palestine.

הארגון מפנה פצועים מהרצועה, בעיקר ילדים שנפגעו בלחימה, ומעניק להם טיפול רפואי בבתי חולים בארה"ב. לפי נתוני הארגון, עד כה פונו 148 עזתים, בהם 63 ילדים פצועים.

לומר תקפה את המהלך וטענה כי הוא מהווה סכנה ביטחונית, וכי עזתים מנצלים את הטיסות הללו כדי להישאר כפליטים בארה"ב. בפוסטים שפרסמה ברשתות החברתיות כתבה כי "ממשל טראמפ חייב לעצור את הזוועה הזו מיד, לפני שאחד מבני המשפחות של העזתים האלה יהרוג אמריקנים בשם חמאס". לטענתה, עצם קיום הטיסות נחשף בעקבות "הדו"חות" שפרסמה.

חברי קונגרס רפובליקנים המזוהים עם המחנה הפרו-ישראלי מיהרו לאמץ את טענותיה. חבר הקונגרס צ'יפ רוי מטקסס כתב כי הוא "מודאג מאוד מהטיסות הנוחתות בטקסס ומקומות נוספים, לכאורה עם נוסעים מעזה כפי שדיווחה לורה לומר" והוסיף כי הוא בודק את הנושא. לאחר פרסום הודעת מחלקת המדינה, חבר הקונגרס רנדי פיין מפלורידה העניק ללומר קרדיט ישיר על עצירת התהליך: "יש לתת קרדיט עצום ל־@LauraLoomer על החשיפה הזו שהביאה אותי ואחרים להתריע".

המהלך מגיע על רקע המחלוקת הגוברת בזירה הבינלאומית סביב המלחמה בעזה. מדינות רבות בעולם לוחצות על וושינגטון להפעיל לחץ על ישראל נוכח "המשבר ההומניטרי" ברצועה, ואף מביעות תמיכה גוברת בהקמת מדינה פלסטינית.

במקביל, ממשל טראמפ ממשיך להעניק תמיכה מלאה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמהלך שהוא מקדם בעזה, אם כי ביקש בשיחה האחרונה "לעשות את זה מהר", כך לפי דיווחים ביום שישי.

רק בחודש שעבר הטילה וושינגטון סנקציות על מנהיגי הרשות הפלסטינית ואנשי אש"ף, בעוד בכירי הממשל מציגים בפומבי את קרבתם להנהגה הישראלית.