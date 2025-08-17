כיכר השבת
"ראו סמל של ישראל"

חריג: הדרכונים נזרקו לפח האשפה שבמלון, התיירים הישראלים עדיין תקועים בחו"ל

ארבעים ושבע תיירים ישראלים נתקעו בחו"ל, לאחר שהנהלת המלון בו התארחו - השליכה את הדרכונים שלהם לפח האשפה | אחד התיירים: "איך זורקים דרכונים? וכולם שותקים, החשד הוא שהם נזרקו כי ראו שיש עליהם סמל של ישראל" (בעולם)

דרכונים ישראלים (צילום: Nati Shohat/Flash90)

סיפור מוזר אותו לא שומעים כל יום: 47 תיירים מישראל שהגיעו לחופשה בבוסיניה, חיפשו את הדרכונים שלהם, לקראת טיסה חזרה לארץ, אך נדהמו לגלות כי הדרכונים הושלכו לפח האשפה שבמלון, כך פורסם ב- ynet.

על פי הפרסום, התיירים הישראלים היו צפוים לחזור אמש לישראל, אך נשארו במלון בבוסיניה, לאחר שלא יכולו לטוס חזרה הבייתה - ללא הדרכונים.

התיירים סיפרו כי "לאחר בדיקת במצלמות האבטחה גילינו שהדרכונים נזרקו בטעות לפח האשפה, ומהפח בקבלה הם פונו למשאיות זבל שהעבירו אותם למזבלה". לדבריהם: "הכריחו אותנו להישאר במלון עוד 48 שעות, ואולי יותר. אנחנו חוששים שנישאר פה יותר משבוע".

תייר ישראלי אמר בשיחה עם - ynet. זה אירוע לא תמים - "איך זורקים דרכונים? כולם שותקים. החשד הוא שהדרכונים נזרקו כי ראו שיש עליהם סמל של ישראל. חובה שייתנו תשובה ברורה, כי זה מעשה חמור שפוגע באנשים".

ממשרד החוץ נמסר כי "האירוע מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל ושגרירות ישראל בבלגרד". מהמלון בו שהו הישראלים, לא נמסרה תגובה.

