אימה בעזה

העזתים עוזבים את עזה ומעידים: "זה מרגיש כמו רעידת אדמה"

תושבי העיר עזה ממשיכים בפינוי העיר וסביבותיה לאחר תחילת המתקפות בסביבתה | תושבים ששוחחו עם העיתונות הבינלאומית תיארו את הפיצוצים העזים ובעיקר - את הפחד ממות קרוב | העדויות מהעיר עזה (חדשות) 

2תגובות
עזתים ברצועת עזה (צילום: עלי חסאן פלאש 90)

צה"ל ממשיך להפציץ את פאתי העיר , לקראת חדירת הכוחות ושחרור המעוזים האחרונים של ארגון הטרור הרצחני.

במקביל, כלי תקשורת בינלאומיים אוספים את העדויות של התושבים האחרונים שנותרו בעיר, וגם את של אלו שהחלו במנוסה.

אמש (שלישי), המשיכה ההגירה היוצאת מ, בהתאם להנחיות צה"ל ובעקבות ההפצצות הנמשכות על סביבות העיר.

התושבים סיפרו על ירי של טנקים והפצצות כבדות של חיל האוויר הישראלי שנמשכו לאורך שעות.

"רעידות אדמה, אנחנו קוראים לזה, הן רוצות להפחיד אנשים כדי שיעזבו את בתיהם", אמר אחד התושבים האחרונים שהחליט להתעקש להישאר.

בכתבת 'רויטרס' נפרדת סוקרה "דמותו" של אחד העיתונאים העזתים שעבד כפרילנסר עבור סוכנות הידיעות ונהרג בתקיפה על בית החולים בחאן יונס, אירוע עליו התנצלה ישראל ואף זכה לכינוי "טרגדיה" על ידי ראש הממשלה בהודעה רשמית.

לפי הדיווחים, המתקפה אמורה הייתה להיות מכוונת למצלמה שהציב חמאס על גג בית החולים. מסיבה שטרם התבררה, שוגרו פגזים לעבר עיתונאים שעמדו על מדרגות חיצוניות של בית החולים וצילמו את האזור.

כצפוי, בית החולים הכחיש שהעמיד מצלמה של חמאס על גג המבנה.

0 תגובות

2
בקרוב כל רצועת עזה תחזור אלינו ותהיה התיישבות יהודית
ישתבח שמו
1
א- גירוש- ב-כיבוש. ג- התיישבות. ד-סגירת חשבונות ונקמה
נחמן

