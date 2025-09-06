כיכר השבת
רדיפה בינלאומית

הנציגים הישראלים הציגו בתערוכת נשק - וזומנו על ידי המשטרה הפולנית

נציגי חברות נשק ישראליות מובילות שהגיעו לפולין כדי להציג את סחורתם בתערוכת נשק מקומית, זומנו לחקירה על ידי המשטרה הפולנית לאחר שמספר ארגונים אנטי-ישראלים הגישו תלונה נגד החברות (חדשות) 

רחפן החדשני בתערוכת נשק ישראלית (צילום: IAI)

נציגי ארבע חברות ביטחוניות מישראל שהגיעו השבוע לתערוכת הנשק הבינלאומית MSPO בעיר קיילצה שבפולין נקראו לחקירה במשטרה המקומית, בעקבות תלונה שהגישו ארגוני "זכויות אדם", כך דווח הערב ב'כאן'.

על פי הטענות, החברות הישראליות משווקות מערכות לחימה תוך הצגתן ככאלו ש"נוסו בשטח" – לאחר שנעשה בהן שימוש נגד "אזרחים ברצועת ", כך לטענתם.

את התלונה הגיש לפני מספר ימים ארגון KAKTUS הפועל בפולין בשיתוף ארגונים פלסטיניים ובינלאומיים, והיא מופנית נגד נציגי רפאל, אלביט, התעשייה האווירית וחברת Smartshooter. במסמך נטען כי החברות משתפות פעולה בביצוע "פשעים חמורים במשפט הבינלאומי", בהם אף רצח עם. חלק מהנציגים הישראליים שנדרשו למסור עדות כבר עזבו את המדינה.

במקביל להגשת התלונה התקיימה מחאה בתוך שטח התערוכה: פעילים שפכו חומר אדום המדמה דם על הדוכן של אלביט. הם נעצרו לזמן קצר ושוחררו. עד סיום האירוע פונו כל הדוכנים הישראליים מהמקום.

הארגונים שעמדו מאחורי התלונה דורשים מהממשלה הפולנית להפסיק את שיתוף הפעולה עם התעשיות הביטחוניות של ישראל. לדבריהם, מתן במה לחברות הללו הופך את פולין ל"מרחב לגיטימציה לנשק שנוסה על אוכלוסייה אזרחית".

