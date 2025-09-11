הפגיעה בעובדים זרים במפעל לייצור סוללות של יונדאי בארה"ב בעקבות הפשיטה על המפעלים בג'ורג'יה העלתה את סף המתיחות הדיפלומטית בין קוריאה הדרומית לארצות הברית. במסגרת מבצע נרחב עצרה משטרת ההגירה האמריקאית מעל 300 מהנדסים וטכנאים קוריאנים במפעל של יונדאי ו-LG בג'ורג'יה, דבר שגרם לזעזוע משמעותי בסיאול והוביל לדיונים פוליטיים אינטנסיביים בין המדינות. העובדים הקוריאנים, המומחים בהתקנת ציוד ייחודי, נזקקים לויזות מיוחדות לעבודה - והקשיים בקבלת אישורי העבודה חושפים לטענתם את חולשת מערכת ההגירה האמריקאית, ומעלים חשש לעתיד השקעות קוריאניות במדינה.

הנשיא לי ג'ה-מיונג ומשרד החוץ הקוריאני פנו במפגש חירום עם מקביליהם בארה"ב בדרישה להקל על הליכי הוויזות. שר החוץ הקוריאני הדגיש כי העובדים "אינם פושעים" וכי יש להקל על כניסתם למדינה ולמנוע עיכובים עתידיים. בעקבות האירוע, חברות קוריאניות רבות הודיעו על עצירת נסיעות עסקיות לארה"ב - וישנה תחושה שמדיניות הוויזות בארה"ב עלולה לפגוע בהתחייבות קוריאנית להשקיע כ-350 מיליארד דולר במשק האמריקאי.

המומחים טוענים כי ללא רפורמות דחופות במערכת ההגירה האמריקאית, צוותי העבודה הקריטיים להקמת מפעלים וטכנולוגיות מתקדמות עלולים לבחור ביעדים חלופיים.