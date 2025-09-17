יוליה נבלניה, רעייתו של מנהיג האופוזיציה הרוסית לשעבר אלכסיי נבלני, טוענת כי שתי מעבדות זרות עצמאיות קבעו כי נבלני הורעל.

בנאום פומבי, חשפה כי דגימות ביולוגיות שנלקחו ממנו בחשאי ב‑2024 הוברחו סודית לחו״ל, ושתי המעבדות הגיעו לאותה מסקנה: מותו של נבלני לא היה טבעי, אלא תוצאה של רעל מכוון. היא דרשה מהמעבדות לפרסם את ממצאיהן, והדגישה כי הציבור זכאי לדעת את האמת, אך לא ציינה את סוג הרעל שהתגלו הדגימות.

נבלני, בן 47, מת בפתאומיות ב‑16 בפברואר 2024, בעודו כלוא בכלא באזור הארקטי של רוסיה, והותיר חלל בולט במנהיגות האופוזיציה. נבלניה האשימה בעבר שוב ושוב את השלטונות הרוסיים ברציחתו, טענה שהקרמלין דוחה בתוקף. דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, מסר כי אין לו מידע על דבריה של נבלניה ואינו יכול להתייחס לכך.

נבלני היה מבקר חריף של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ותיאר את המדינה כריקבון מערכתי בה שולטים פושעים ומתחנפים למען כסף. ב‑2020 שרד ניסיון רעל קודם, שטופל בגרמניה לאחר שנחשף לחומר עצבי בסיביר. ב‑2021 שב מרצונו לרוסיה, נעצר מיד והורשע בעבירות של הונאה ו"התנהגות קיצונית" – עבירות שלדבריו היו מצוצות מהאצבע כדי להשתיקו.

בוידאו שפרסמה, נבלניה תיארה את רגעיו האחרונים של בעלה בכלא. לדבריה, סבל מכאבים עזים בתא קטן, התמוטט על הרצפה, חיבק את בטנו, זעק והקיא, לפני שהועבר לתא עונש. היא אף הציגה תמונה של התא, בה נראים שאריות של קיא.

נבלניה ציינה כי מותו של בעלה מהווה אמת "לא נוחה" עבור פוליטיקאים מסוימים במערב, מבלי לפרט. השלטונות הרוסים מציגים את בני בריתו הפוליטיים של נבלני כקיצוניים המסוכנים ליציבות המדינה ומשרתים אינטרסים זרים, בעוד שמודיעין אמריקני קבע כי פוטין לא הורה באופן אישי על הריגתו.

נבלני זכה להערכה בינלאומית על האומץ שבו שב לרוסיה, על אף ניסיון הרעל והמאסר, ועל ביקורתו החריפה כלפי האליטות הרוסיות, שלדבריו בזבזו את ההזדמנות ההיסטורית לרפורמה לאחר קריסת ברית המועצות. במאמריו האחרונים הזהיר מנבלני מפני סיכוי למהפכה פוליטית והפרות סדר משמעותיות.