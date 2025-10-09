קברו של פרעה אמנחותפ השלישי נפתח למבקרים לאחר יותר מעשרים שנות סגירה בעקבות עבודות שיקום ושימור רחבות היקף שנועדו להתמודד עם נזקי הזמן, ההרס שנגרם במהלך חפירות ולחצי תיירות מהעבר. הקבר, אחד הגדולים במתחם עמק המלכים ליד לוקסור, התגלה כבר בסוף המאה ה-18, כאשר נוסף לרבדים ההיסטוריים שבו, נהרס חלק ניכר מהאוצרות שבתוכו.

הפרויקט לשיקום ושימור הקבר התבצע בשלושה שלבים עיקריים לאורך למעלה משני עשורים, וכלל שיתוף פעולה בין רשות העתיקות המצרית, אוניברסיטת ואסדה בטוקיו, צוותי שימור מאיטליה ותמיכת ארגון אונסק"ו. עיקר הדגש ניתן לעבודות השימור של הציורים הצבעוניים שעל קירות הקבר - הנחשבים מהמרשימים ביותר בקברי שושלת הפרעונים ה-18 במצרים. בתוך הקבר, שאורכו כ-36 מטר, מצויים חדר הקבורה המרכזי של אמנחותפ וחדרים נפרדים לשתי נשותיו.

פתיחתו המחודשת של האתר מתייחסת אף לאסטרטגיה לאומית נרחבת של משרד התיירות במצרים, שמטרתה להגדיל את מספר המבקרים במדינה ולהשיב אותה למעמד מוביל בענף התיירות, התיירות במצרים תורמת כיום כ-15% מהתוצר המקומי הגולמי ותומכת באחד מכל עשרה משרות במצרים. במקביל, נרשמה עלייה של 24% במספר התיירים מאז תחילת 2025, כששיא חדש צפוי עם הפתיחה הרשמית של המוזיאון המצרי הגדול בנובמבר הקרוב בלב קהיר.