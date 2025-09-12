התרגשות כבירה בקרב רבבות חסידי סאטמר לקראת חנוכתו המחודשת של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בווילאמסבורג. בית המדרש הגדול עבר שיפוץ והרחבה מקיפים, תוך הקפדה על שימור הנוסטלגיה והקדושה שהפיחו בו האדמו"רים מסאטמר, הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע והרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע.

במהלך עבודות השיפוץ הנרחבות, הגיע האדמו"ר מסאטמר למקום כדי לעקוב מקרוב אחר התקדמות העבודה ולהעניק את ברכתו.

גילוי מפתיע במהלך השיפוץ: בעת שיפוץ עזרת הנשים, נחשף ביסודות המבנה עמוד ישן, ועליו מודעה נוסטלגית מימיו של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה', שהסתלק לפני 46 שנים. המודעה מבקשת מהנשים להיכנס לבית המדרש בלבוש צנוע ובלי פאה ארוכה, מה שמעיד על הקפדה על קדושת המקום עוד מימיו.

על פי התכנון, בית המדרש ייפתח מחדש כבר לקראת אמירת הסליחות הראשונות באשמורת הבוקר של יום ראשון, למרות שחלק מהעבודות ימשיכו גם לאחר חגי תשרי. לפני אמירת הסליחות, יישא האדמו"ר דברים חוצבי להבות אש שיחזקו את הקהל לקראת הכניסה המחודשת לבית המדרש ההיסטורי.