לאחר תחקיר מעמיק

שערוריית אבטחה בלובר: כשלי שמירה חמורים אפשרו את שוד תכשיטי הכתר בפריז

שוטר בכיר בפריז הודה בכשלים מערכתיים חמורים שאפשרו לארבעה גנבים לבצע שוד נועז של תכשיטי הכתר הצרפתיים מתוך מוזיאון הלובר | האבטחה המוזיאלית התבררה כמיושנת, מצלמות היו ללא רישיון, ותגובת החירום של המאבטחים התעכבה - כל אלה איפשרו לפורצים לפעול באין מפריע ולברוח תוך דקות ספורות בעוד המבקרים מסתובבים במקום | החשודים המרכזיים נעצרו אך התכשיטים עדיין נעלמים, ברקע ביקורת ציבורית תקיפה על כשלי השמירה, עיכובי השקעה בטכנולוגיה וניהול פיקודי שגוי במוסדות התרבות הלאומיים של צרפת (בעולם)

מוזיאון הלובר (צילום: Shutterstock)

העדות שמסר מפקד משטרת פריז, פטריס פור, בפני הסנאט חשפה שורת כשלים מרשימים במערך האבטחה של מוזיאון הלובר - מהמובילים בעולם בתיירות. פור גילה כי רישיון המצלמות פג בחודש יולי ולא חודש, ובחלקים נרחבים עדיין פועלת מערכת אנלוגית באיכות ירודה, שמקשה על ניטור בזמן אמת והעברת נתונים לגורמי חירום. חקירת הארוע הראתה כי הפורצים נכנסו לגלריה אפולו, פתחו חלון, והשיגו שמונה פריטי תכשיטי קורונה יקרים תוך שמונה דקות בלבד, כשאחד הדיווחים הראשונים מגיע דווקא מרוכב אופניים שעבר בסביבה והתקשר לשירותי החירום לאחר שזיהה גברים בקסדות משתמשים במנוף בניין - ולא ממערכות האזעקה של המוזיאון.

המבוכה גוברת נוכח העובדה שמיזם שדרוג האבטחה, בהיקף של 93 מיליון דולר ופריסת עשרות קילומטרים של כבלים, מתוכנן להסתיים רק לקראת 2029–2030. בינתיים, חלק מהאוצרות כלל אינם מבוטחים באופן פרטי בשל מדיניות ממשלתית בעלות גבוהה, כך שלמדינה אין יכולת לקבל פיצוי כספי. ברקע, מוזיאון הלובר חווה קשיים נוספים: ביוני האחרון שבתו העובדים בשל עומס מבקרים, חוסרים בכח אדם ומחסור בתחום האבטחה, גורמים שעמדו בבסיס אזהרות האיגודים על חשיפת המקום לפגיעות חמורה.

כפי שפורסם, עצרה שני חשודים מרכזיים - אחד מהם נתפס בנמל התעופה שארל דה גול בעודו מנסה לעזוב את המדינה, והשני נעצר בדירה בפרבר פריזאי, לאחר שמידע גנטי שלו אותר בזירה. השניים הודו בחלק מן ההאשמות וצפויים לעמוד לדין באשמת גניבה בנסיבות מחמירות וקשר פלילי, אולם שאר הגנבים עדיין חופשיים ואיש מהתכשיטים הנגנבים לא אותר. על פי ההערכות, קיים חשש כי התכשיטים יפורקו ויימכרו בחלקים בטרם יימצאו – מה שישאיר את המדינה ואת עולם האומנות בפני נזק בלתי הפיך.

מבקרי תרבות, הסנאט והציבור הרחב קוראים לרפורמה מידית ולפיקוח הדוק יותר, אך התרבות הצרפתית עדיין מתמודדת עם סימני השאלה הקשים לגבי שמירה על נכסי המורשת הרגישה ביותר במדינה.

