נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא מחר (שני) לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ביקורו ייארך כיממה ובמסגרתו יבקר בשתי המדינות, בזמביה, הרצוג יעשה היסטוריה, כאשר יהיה הנשיא הישראלי הראשון שביקר במקום.
הביקור ביבשת האפריקנית של נשיא המדינה, הוא חשוב, כדי להראות את חיזוק היחסים של ישראל עם מדינות אפריקה.
הביקור בלוסקה, בירתה של זמביה בא בהמשך לפתיחה המחודשת של שגרירות ישראלית במדינה.
במהלך ביקורו, ייפגש נשיא המדינה עם נשיא זמביה, האקאינדה היצ'ילמה, ונשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס צ'יסקדי, ועם בכירים נוספים.
הפגישות המדיניות שיקיים הנשיא במהלך ביקורו יתמקדו באתגרים הבינלאומיים בעת הזאת, בחיזוק מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית, בהידוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות ובקידום שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים.
0 תגובות