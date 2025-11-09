בנט ונשיא קונגו ( צילום: חיים צח לעמ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא מחר (שני) לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ביקורו ייארך כיממה ובמסגרתו יבקר בשתי המדינות, בזמביה, הרצוג יעשה היסטוריה, כאשר יהיה הנשיא הישראלי הראשון שביקר במקום.