מהדקים את הקשר עם אפריקה: הנשיא הרצוג יטוס ליממה - לשתי מדינות

המאמץ להידוק היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאפריקה: הנשיא הרצוג ימריא לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובכך יהיה לנשיא הישראלי הראשון לבקר בזמביה (חדשות)

בנט ונשיא קונגו (צילום: חיים צח לעמ)

ימריא מחר (שני) לביקורים ממלכתיים בזמביה וברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ביקורו ייארך כיממה ובמסגרתו יבקר בשתי המדינות, בזמביה, הרצוג יעשה היסטוריה, כאשר יהיה הנשיא הישראלי הראשון שביקר במקום.

הביקור ביבשת האפריקנית של נשיא המדינה, הוא חשוב, כדי להראות את חיזוק היחסים של ישראל עם מדינות אפריקה.

הביקור בלוסקה, בירתה של זמביה בא בהמשך לפתיחה המחודשת של שגרירות ישראלית במדינה.

במהלך ביקורו, ייפגש נשיא המדינה עם נשיא זמביה, האקאינדה היצ'ילמה, ונשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס צ'יסקדי, ועם בכירים נוספים.

הפגישות המדיניות שיקיים הנשיא במהלך ביקורו יתמקדו באתגרים הבינלאומיים בעת הזאת, בחיזוק מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית, בהידוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות ובקידום שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים.

2
אל תישכחו שהנשיא היה גם בטורקיה ומה קרה ???? חחחח
מאיר
1
התמונה היא של נפתלי בנט, אבל לא נורא!
יצחק

