הר סמרו, הר הגעש הפעיל הגבוה ביותר באי ג'אווה, התפרץ שוב אמש (שלישי) כשהוא משגר עמוד אפר לגובה של 800 מטרים מעל לפסגתו.

ההתפרצות, שתועדה בשעה 06:11 בבוקר לפי השעון המקומי, שלחה אותות אזהרה חמורים לתושבים המתגוררים בסמוך.

האירוע התרחש בגבול מחוז לומג'אנג ומחוז מאלאנג במזרח ג'אווה, עמוד האפר היה בעל עוצמה דחוסה ונסחף לכיוון דרום, על פי הדיווח של סיגיט ריאן אלפיאן, קצין בתחנת התצפית של הר סמרו, האירוע נרשם בסייסמוגרף במשרעת מרבית של 22 מ"מ ובמשך 112 שניות.

הר סמרו, שפסגתו מכונה מאהאמרו ומגיעה לגובה 3,676 מטרים, הוא גם ההר השלישי בגובהו באינדונזיה ונחשב לאחד מהרי הגעש הפעילים ביותר במדינה.

ההר שוכן בשטח הפארק הלאומי ברומו טנגר סמרו. הוא גם יעד פופולרי למטיילים ומכיל את אגם ראנו קומבולו המפורסם, ואת עמק אורו-אורו אומבו שבמהלך עונות מסוימות הופך למרבד סגול הודות לפריחת פרחי ורבנה.

ההתפרצות הנוכחית מזכירה לתושבים ולרשויות כי "המסמר" המייצב את ג'אווה נותר כוח טבע בלתי צפוי ופעיל הדורש ערנות מתמדת.