חדר בווילה די פופה ( צילום: נחלת הכלל )

ארכיאולוגים חשפו סדרת ציורי קיר מעוטרים וארבעה חדרים שלא היו מוכרים עד כה בווילה די פופה, ווילה עתיקה ומפוארת באתר הארכיאולוגי אופלונטיס, ליד פומפיי. הממצאים, שהתגלו במהלך סבב החפירות האחרון, מאירים באור חדש את אחוזת הפאר שנקשרת על פי המסורת בשמה של פופאאה סבינה, אשת הקיסר נירון.

במרכז הגילוי נמצא “אולם המסכה והטווס” - מבנה מרשים במיוחד שעולה עתה בגודלו ובמורכבותו על ההערכות הקודמות. קירותיו מעוטרים בציורי טווסים ניצבים זה מול זה ובדמויות תיאטרליות הלקוחות מהקומדיות הרומיות הקדומות. סגנון הציור מזוהה עם הסגנון השני של אמנות הרומית (או בשמו הנוסף - הסגנון הפומפייאני השלישי), המשלב אשליות אדריכליות וצבעוניות עשירה שנועדה להרשים את אורחי האצולה.

הטווס שנחשף בחפירות ( צילום: Archaeological Park of Pompeii )

הטווס לאחר עבודות החפירה והחשיפה המלאה ( צילום: Archaeological Park of Pompeii )

במהלך החפירה נמצאו גם שברי ציור של דמות פאפוס - דמותו של הזקן הנלעג מתיאטרון האטלנה - וכן תיאורים של חפצי יוקרה כמו חצובה מוזהבת במסגרת עגולה. וילה די פופה, שכוסתה באפר בהתפרצות הר הגעש וזוב בשנת 79 לספירה, כוללת כיום 103 חדרים מזוהים, לאחר גילויו של אגף חדש ובו חלל אפסידלי שהיה כנראה חלק ממתחם רחצה.

דמות הזקן ( צילום: Archaeological Park of Pompeii )