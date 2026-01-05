כיכר השבת
'בית הנופש של נירון קיסר'

'ווילה עתיקה ומפוארת' | גילוי ארכיאולוגי חושף את חיי האצולה הרומית

חפירות חדשות באולפונטיס חושפות ממצאים נדירים מימי הקיסרות הרומית - ובהם ציורי קיר צבעוניים, חדרים נסתרים ואולם פאר ששימש כנראה את פופאאה סבינה, אשתו השנייה של נירון | הגילויים מציגים הצצה חדשה לעולמם של בני האצולה ברומא העתיקה, ולמיומנותם הווירטואוזית של אומני התקופה (בעולם)

חדר בווילה די פופה (צילום: נחלת הכלל)

ארכיאולוגים חשפו סדרת ציורי קיר מעוטרים וארבעה חדרים שלא היו מוכרים עד כה בווילה די פופה, ווילה עתיקה ומפוארת באתר הארכיאולוגי אופלונטיס, ליד פומפיי. הממצאים, שהתגלו במהלך סבב החפירות האחרון, מאירים באור חדש את אחוזת הפאר שנקשרת על פי המסורת בשמה של פופאאה סבינה, אשת הקיסר נירון.

במרכז הגילוי נמצא “אולם המסכה והטווס” - מבנה מרשים במיוחד שעולה עתה בגודלו ובמורכבותו על ההערכות הקודמות. קירותיו מעוטרים בציורי טווסים ניצבים זה מול זה ובדמויות תיאטרליות הלקוחות מהקומדיות הרומיות הקדומות. סגנון הציור מזוהה עם הסגנון השני של אמנות הרומית (או בשמו הנוסף - הסגנון הפומפייאני השלישי), המשלב אשליות אדריכליות וצבעוניות עשירה שנועדה להרשים את אורחי האצולה.

הטווס שנחשף בחפירות (צילום: Archaeological Park of Pompeii)
הטווס לאחר עבודות החפירה והחשיפה המלאה (צילום: Archaeological Park of Pompeii)

במהלך החפירה נמצאו גם שברי ציור של דמות פאפוס - דמותו של הזקן הנלעג מתיאטרון האטלנה - וכן תיאורים של חפצי יוקרה כמו חצובה מוזהבת במסגרת עגולה. וילה די פופה, שכוסתה באפר בהתפרצות הר הגעש וזוב בשנת 79 לספירה, כוללת כיום 103 חדרים מזוהים, לאחר גילויו של אגף חדש ובו חלל אפסידלי שהיה כנראה חלק ממתחם רחצה.

דמות הזקן (צילום: Archaeological Park of Pompeii)

בעזרת טכניקות יציקת גבס שוחזרה גם תצורת הגן העתיק, שבו נתגלה כי עצים ניטעו בקו מדויק התואם לסידור הקולונדה של האולם הדרומי - תכנון המעיד על טעם אסתטי מוקפד ודגש על סימטריה. הארכיאולוגים סבורים כי בין העצים נמנו עצי זית, בהתאם לרמזים קדומים שנמצאו באתר.

במקביל שוחזרו שני חדרי מנוחה קטנים הפונים דרומה, שבהם נחשפו תקרות מטויחות וצבועות, רצפות פסיפס בגוונים נדירים ופיגמנטים יקרים ובהם ה"כחול המצרי" - מהצבעים היוקרתיים ביותר בעת העתיקה.

“למרות שניסינו במשך שנים לפענח את מבנה החדרים והאולמות בווילה, היישום של שיטות המחקר החדשות מגלה לנו היבטים שלא הכרנו,” הסביר גבריאל צוכטריגל, מנהל הפארק הארכאולוגי של פומפיי. לדבריו, "הממצאים החדשים פותחים אופקים מרתקים להבנת תכנון האדריכלות של הווילה ואת עולמה התרבותי של האצולה הרומית בתור תקופת הזוהר שלה."

