ארכיאולוגים חשפו סדרת ציורי קיר מעוטרים וארבעה חדרים שלא היו מוכרים עד כה בווילה די פופה, ווילה עתיקה ומפוארת באתר הארכיאולוגי אופלונטיס, ליד פומפיי. הממצאים, שהתגלו במהלך סבב החפירות האחרון, מאירים באור חדש את אחוזת הפאר שנקשרת על פי המסורת בשמה של פופאאה סבינה, אשת הקיסר נירון.
במרכז הגילוי נמצא “אולם המסכה והטווס” - מבנה מרשים במיוחד שעולה עתה בגודלו ובמורכבותו על ההערכות הקודמות. קירותיו מעוטרים בציורי טווסים ניצבים זה מול זה ובדמויות תיאטרליות הלקוחות מהקומדיות הרומיות הקדומות. סגנון הציור מזוהה עם הסגנון השני של אמנות הרומית (או בשמו הנוסף - הסגנון הפומפייאני השלישי), המשלב אשליות אדריכליות וצבעוניות עשירה שנועדה להרשים את אורחי האצולה.
במהלך החפירה נמצאו גם שברי ציור של דמות פאפוס - דמותו של הזקן הנלעג מתיאטרון האטלנה - וכן תיאורים של חפצי יוקרה כמו חצובה מוזהבת במסגרת עגולה. וילה די פופה, שכוסתה באפר בהתפרצות הר הגעש וזוב בשנת 79 לספירה, כוללת כיום 103 חדרים מזוהים, לאחר גילויו של אגף חדש ובו חלל אפסידלי שהיה כנראה חלק ממתחם רחצה.
בעזרת טכניקות יציקת גבס שוחזרה גם תצורת הגן העתיק, שבו נתגלה כי עצים ניטעו בקו מדויק התואם לסידור הקולונדה של האולם הדרומי - תכנון המעיד על טעם אסתטי מוקפד ודגש על סימטריה. הארכיאולוגים סבורים כי בין העצים נמנו עצי זית, בהתאם לרמזים קדומים שנמצאו באתר.
במקביל שוחזרו שני חדרי מנוחה קטנים הפונים דרומה, שבהם נחשפו תקרות מטויחות וצבועות, רצפות פסיפס בגוונים נדירים ופיגמנטים יקרים ובהם ה"כחול המצרי" - מהצבעים היוקרתיים ביותר בעת העתיקה.
“למרות שניסינו במשך שנים לפענח את מבנה החדרים והאולמות בווילה, היישום של שיטות המחקר החדשות מגלה לנו היבטים שלא הכרנו,” הסביר גבריאל צוכטריגל, מנהל הפארק הארכאולוגי של פומפיי. לדבריו, "הממצאים החדשים פותחים אופקים מרתקים להבנת תכנון האדריכלות של הווילה ואת עולמה התרבותי של האצולה הרומית בתור תקופת הזוהר שלה."
0 תגובות