סין מזהירה את האו"ם: אילון מאסק מסכן את ביטחון החלל

בייג׳ין ממשיכה להתריע בפני הקהילה הבינלאומית מפני ״התרבות בלתי מרוסנת״ של לווייני תקשורת מסחריים המקיפים את כדור הארץ. במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה בדצמבר לבקשת רוסיה, הזהירה נציגת סין כי ריבוי הלוויינים של חברת SpaceX - במסגרת פרויקט Starlink של אילון מאסק - יוצר ״אתגרים חמורים לבטיחות ולביטחון במסלול הנמוך״.

דבריה הגיעו בעקבות תקרית שאירעה ב-12 בדצמבר, כאשר לוויין סיני נאלץ לבצע תמרון חירום לאחר שהתקרב בצורה מסוכנת ללוויין של Starlink. זהו לא האירוע הראשון מסוגו: כבר בשנת 2021 נאלצו אסטרונאוטים בתחנת החלל הסינית לבצע תמרון התחמקות דומה, ובדצמבר האחרון התפרק אחד מלווייני Starlink ויצר מעל מאה חלקיקי פסולת חללית. ״עבור מדינות מתפתחות שאין להן יכולת שליטה במסלול או אמצעי התרעה יעילים, מדובר באיום ממשי״, נמסר מהמשלחת הסינית לאו״ם.

המתיחות גברה עוד יותר לאחר שגורם ב-SpaceX האשים את סין בלוויין שהתקרב לטווח של 200 מטרים בלבד ללא תיאום מוקדם. החברה הסינית CAS Space דחתה את ההאשמות, וטענה כי ביצעה תמרון מתוכנן על סמך מעקב קרקעי - ואף קראה ל״חידוש שיתופי הפעולה בין האקוסיסטמות החלליות של שתי המדינות״.

בנוסף לבטיחות, סין הצביעה על מימד ביטחוני רחב יותר - השימוש הגובר בלוויינים אזרחיים לצורכי מודיעין ותקשורת צבאית. ״הפיכת לוויינים מסחריים לכלי איסוף מידע ומעקב בשדות קרב מגבירה את סכנת המרוץ לחימוש בחלל״, הזהיר הדיפלומט הסיני, וקרא לארצות הברית לפקח באופן הדוק יותר על פעילות החברות המסחריות שלה.

מנגד, SpaceX הכריזה ב-1 בינואר כי תוריד את גובהם של כ-4,400 מלווייני Starlink ממסלול של 550 קילומטרים ל-480 קילומטרים במהלך השנה הקרובה, במטרה להפחית את הסיכונים. לדברי סגן נשיא החברה, מייקל ניקולס, המהלך יקצר את זמן היציאה ממסלול ביותר מ-80% ויקטין משמעותית את סכנת ההתנגשויות. החברה, שמפעילה כיום כ-9,300 לוויינים - כשני שלישים מכלל הלוויינים הפעילים במסלול נמוך - דיווחה כי ביצעה למעלה מ-145 אלף תמרוני התחמקות במחצית הראשונה של 2025.

במקביל, גם סין אינה נותרת מאחור: המדינה מקדמת את הקמת מערך הלוויינים הלאומי "גוואונג" (Guowang) שיכלול 13 אלף לוויינים, לצד הפרויקט השנגחאי ״צ׳יינפאן״ (Qianfan) המתוכנן להגיע ל-15 אלף עד שנת 2030. העולם מתקרב במהירות לעידן של ״שמיים צפופים״, שבו הבטחת הביטחון, האחריות והפיקוח תידרש לא פחות מיכולות השיגור עצמן.