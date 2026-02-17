'ערפילית בצורת לב' | נאס"א חושפת תמונות חלל נדירות ביופיין

ערפילית הפקעת ( צילום: נאס"א )

נאס״א פרסמה תמונה חדשה של ערפילית ״הפקעת״ (IC 5146), אזור יצירת כוכבים השוכן בשביל החלב ונראה כענן לוהט בצורת לב, על רקע שדה צפוף של כוכבים. בתמונה, שעובדה מצירוף נתוני רנטגן ממצפה הכוכבים צ׳נדרה יחד עם תצפיות בתחום הנראה והאינפרה־אדום, מתגלה ״לב״ קוסמי שזוהר בגוונים של אדום, כתום וזהב, כששוליו מיטשטשים בהדרגה אל החלל האפל שמסביב.

ערפילית ה״פקעת״ היא מעין ״חדר לידה״ אסטרונומי: נתוני הרנטגן שנאספו על ידי צ׳נדרה, בצבעי אדום, ירוק וכחול בתמונה, חושפים צביר של כוכבים צעירים שזה עתה החלו לבקוע מתוך הענן הזוהר. כוכבים צעירים מסוג זה פעילים מאוד ופולטים כמויות גדולות של קרינת רנטגן, מה שמאפשר לאסטרונומים לעקוב אחר שלבי ההתפתחות הראשונים שלהם בתוך סבך הגז והאבק. הערפילית עצמה משתרעת על שטח של 'כ־15 שנות אור' וממוקמת בקבוצת הכוכבים ברבור (Cygnus), מרחק של כ־2,650 שנות אור מכדור הארץ. הזוהר המיוחד של ה״לב״ הקוסמי נובע משילוב בין אור שמקורו בפליטה ישירה של הכוכבים הצעירים לבין אור כוכבים שמוחזר מחלקיקי אבק בסביבה. בתמונה שולבו נתונים אופטים של שני אסטרופוטוגרפים יחד עם נתוני אינפרה־אדום ממשימת WISE של נאס״א, שמעניקים עומק ומדגישים את המבנים העבים של האבק שבהם ממשיכים להיווצר כוכבים חדשים.

ערפילית נוספת הדומה במעט לצורת לב שפורסמה על ידי נאס"א ( צילום: נאס"א )

במקביל, ארטמיס 2, המשימה המאוישת הראשונה בתוכנית הדגל החדשה של נאס״א לירח, מתוכננת לשיגור ממרץ 2026, לאחר שמבחן ״חזרה רטובה״ - תרגול מלא של תהליך התדלוק והספירה לאחור - הסתיים בטרם עת עקב דליפת מימן נוזלי באזור אחד מחיבורי התדלוק. במבחן, שנמשך בסוף ינואר ותחילת פברואר במרכז החלל קנדי בפלורידה, זוהו ריכוזים גבוהים של מימן בממשק הזנב של הרקטה, מה שאילץ את הצוותים לעצור את הספירה בחמש דקות ו־15 שניות לפני ״שיגור״ מדומה. בנאס״א הדגישו כי מטרת המבחנים היא לאתר בעיות לפני הטיסה האמיתית, וכי הצוותים מנתחים את הנתונים ומתכננים בדיקות נוספות כדי להבטיח סיכויי הצלחה מקסימליים ביום השיגור.

המשימה עצמה תישא ארבעה אסטרונאוטים שיקיפו את הירח ויחזרו - צעד נוסף לקראת נחיתה מאוישת עתידית על פניו.