נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בטקס הענקת עיטור כבוד לחיילים ששירתו באפגניסטן כי "הצבא ממשיך לבצע פעולות לחימה רחבות היקף באיראן, כדי להסיר את האיומים החמורים שהמשטר הטרוריסטי הנורא הזה מציב לאמריקה". טראמפ אמר כי אמנם הצפי הוא ללחימה נגד איראן במשך 5-4 שבועות, אך ציין כי "אנחנו יכולים יותר".

הוא הוסיף כי "באיראן התעלמו מהאזהרות וסירבו לחדול מהמרדף אחר נשק גרעיני. בנוסף, תוכנית הטילים הבליסטיים הקונבנציונליים של המשטר צמחה במהירות ובאופן דרמטי. למשטר כבר היו טילים המסוגלים לפגוע באירופה ובבסיסים שלנו, הן בזירה המקומית והן מעבר לים, והוא עמד להשיג בקרוב טילים המסוגלים להגיע לאמריקה היפה שלנו".

"היום אנחנו מביעים תנחומים לארבעת החיילים שנהרגו, ושולחים אהבה ותמיכה למשפחותיהם. נמשיך את המשימה הזאת במטרה למחוץ את האיום. יש לנו את הצבא החזק והעוצמתי ביותר וננצח בקלות. אנחנו מקדימים את הלו"ז, אך נילחם ככל שיימשך. דיברנו על כחמישה שבועות אך נהיה שם כמה שנצטרך. לא נשתעמם אחרי כמה שבועות", אמר טראמפ.

כמו כן, אמר כי "זו הייתה ההזדמנות האחרונה והטובה ביותר שלנו לפעול כפי שאנו פועלים כעת ולהסיר את האיומים הבלתי נסבלים, שמציב המשטר החולני והמרושע הזה. כבר הטבענו עשר ספינות - הן בתחתית הים".

מוקדם יותר היום אמר טראמפ לעיתון השמרני "ניו יורק פוסט" כי אינו שולל שליחת כוחות קרקע אמריקנים לאיראן "אם הם יהיו נחוצים" - והוסיף כי מבצע "זעם אפי" היה "הרבה לפני לוח הזמנים" בכך שחיסל עשרות בכירים בטהרן.

"אין לי את הפחד בנוגע למגפיים על הקרקע - כמו שכל נשיא אומר, 'לא יהיו מגפיים על הקרקע'. אני לא אומר את זה", אמר הנשיא שעומד מאחורי הפעולה הצבאית הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקנית נגד איראן והוסיף: "אני אומר, אם נצטרך אותם, אם יהיה בהם צורך".