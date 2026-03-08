דובר צה"ל מודיע כי יותר מ-100 תקיפות בוצעו ביממה האחרונה ברחבי לבנון - בהם מתחם של יחידת 'כוח רדואן' בדאחייה שבביירות.
צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, הותקפו מחסני אמצעי לחימה ועשרות אתרים צבאיים.
בדאחייה שבביירות, הותקפו מפקדה ומתחם אימונים של מחבלי יחידת 'כוח רדואן'. מחבלי היחידה שפעלו במתחם נערכו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
בנוסף, צה"ל חיסל במרחב הבקעא את מצטפא אחמד אלזין, פעיל בארגון הטרור חיזבאללה שהיה בקשר קרוב לגורמים 'בכוח קדס' האיראני. מצטפא אחמד אלזין התגורר באיראן בשנים האחרונות ומשם ניהל את פעילותו השוטפת שסייעה לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.
בצה"ל מדגישים כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.
צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", מסכמים בצה"ל.
צפו בתיעוד.
0 תגובות