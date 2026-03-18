בדיחה בת 2,000 שנה: כיתוב סרקסטי עתיק נחשף בסוסיתא

באתר הארכאולוגי סוסיתא (היפוס), המשקיף על הכנרת, נחשף לאחרונה אבן קלע נדירה עשויה עופרת, שעליה נחרתה המילה היוונית ΜΑΘΟΥ - שפירושה "לְמַד". החוקרים מאוניברסיטת חיפה מציינים כי מדובר בממצא ייחודי, הראשון מסוגו שאי פעם התגלה בעיר, וככל הנראה גם היחיד בעולם שנושא את הכיתוב הספציפי הזה.

ד"ר מיכאל אייזנברג מהמכון לארכאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה, שחוקר את האתר זה יותר משני עשורים, הסביר כי מדובר במסר סרקסטי שנועד להתריס נגד האויבים. "זה בעצם הומור מקומי של מגִנים שרצו 'ללמד את האויב לקח להבא', עם קריצה לעברם," אמר אייזנברג.

באופן מסורתי, אבני קלע מימי קדם נושאות שמות מצביאים, ערים או סמלים כגון ברקים ועקרבים, אך הכיתוב "למד" שבא לומר לאוייב 'תלמד להבא, זה העונש' יוצר דיאלוג כמעט אישי בין הלוחם ליורה עליו - אמירה צינית של רוח קרב ותחכום.

רמזים לקרב קדום

הקליע, בצורת שקד, אורכו 3.2 ס"מ, רוחבו כ־2 ס"מ ומשקלו 38 גרם. הוא התגלה בעונת החפירות של קיץ 2025 בדרום בית הקברות של העיר, סמוך לערוץ נחל סוסיתא, כ־260 מטרים בלבד מחומת העיר. אחד מצדדיו שבור, מה שמעיד על פגיעתו במטרה.

לדברי החוקרים, המיקום והפגיעה מרמזים כי הקליע שימש בקרב ממשי ולא באימון. הם מציעים כי ייתכן שהשתייך לאירוע צבאי דרמטי - ימי המצור של המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי על העיר בשנת 101 לפני הספירה.

רבע מאה של חפירות ותגליות

היפוס - "סוסיתא" בארמית - הייתה עיר הלניסטית מבוצרת שנוסדה במאה השנייה לפני הספירה ושולבה בהמשך בברית הערים הדקפוליס בימי הרומאים. מעמדה הגבוה, כ־350 מטר מעל פני הכנרת, הפך אותה לנקודת שליטה אסטרטגית על סביבתה.

במהלך 26 שנות חפירה התגלו באתר 69 קליעי עופרת, אך זו הפעם הראשונה שבה מופיע כיתוב.