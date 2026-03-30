ילד איראני בן שש תועד כשהוא נושא נאום רווי שטנה ואיומים נגד מנהיגי ארצות הברית וישראל.

בתיעוד שהופץ נראה הקטין מצהיר כי יילחם עד טיפת דמו האחרונה ומייחל למותם של דונלד טראמפ ובנימין נתניהו.

​תיעוד חריג המגיע מאיראן מציג ילד בן שש בלבד כשהוא נושא נאום תוקפני המהדהד מסרים של הסתה ושטיפת מוח פוליטית. הילד, שדיבר בביטחון עצמי מול המצלמה, הצהיר כי הוא מוכן להקריב את חייו למען המשטר והביע משאלות מוות מפורשות כלפי מנהיגים מערביים.

​במהלך דבריו התייחס הילד לנשיא ארצות הברית לשעבר וטען כי טראמפ לא הולך להשמיד את איראן. לדבריו, "המדינה שלכם הולכת להשמיד את טראמפ ולא אכפת לנו". הילד הוסיף התייחסות ישירה לראש ממשלת ישראל ואמר כי "אנחנו שמחים ואנחנו נבכה מאושר כשאתה תמות והחבר הקטן שלך נתניהו."

​הילד המשיך בדבריו תוך שהוא מדגיש כי "שניכם מתים ולא אכפת לנו", וציין את הקשר הקרוב שלו להנהגה האיראנית כשהצהיר כי "אני הולך לנשק את חברי מושטבא חמינאי".

​בהמשך הנאום תיאר הילד את מולדתו במונחים קיצוניים וקבע כי איראן היא "בבירור המדינה הטובה ביותר בעולם והמדינה החזקה ביותר אי פעם". הוא סיים את דבריו בהתחייבות לנקוט באלימות פיזית ואמר כי "אני אלחם עד טיפת דמי האחרונה". לדבריו, הוא משוכנע בתוצאות העימות העתידי והצהיר כי "אנחנו ננצח בקרב".