'חצי מליון דולר': תיק מעור דינוזאור יועמד למכירה פומבית

התיק מוצג בתערוכה ( צילום: VML )

מדע, אופנה ודינוזאורים אולי נשמעים כמו שילוב שמיועד לספרי מדע בדיוני, אבל השבוע הוא הפך למציאות כשקבוצת חוקרים ומעצבים חשפה תיק יד יוקרתי שפותח מעור שגודל במעבדה על בסיס קולגן שמקורו במאובני טירנוזאורוס רקס. התיק, בצבע טורקיז בוהק ובייצור יחיד מסוגו, הוצג לראשונה במוזיאון Art Zoo באמסטרדם, כשהוא מונח על סלע ומוקף כלוב מתכת, תחת דגם ענק של טי‑רקס שמרחף מעליו - תפאורה שמבליטה את הפער בין במקור של חומר הגלם לעידן הקניונים המודרני.

מאחורי היוזמה עומד מותג האופנה הטכנולוגי Enfin Levé, בשיתוף סוכנות הקריאייטיב VML, חברת ההנדסה הגנומית The Organoid Company וחברת הביוטק Lab-Grown Leather, המתמחה בפיתוח "עור מתורבת" ללא צורך בגידול ושחיטה של בעלי חיים. המטרה המוצהרת של השותפים: להדגים לא רק קונספט מרשים, אלא גם טכנולוגיה שיכולה, לטענתם, לשנות מן היסוד את הדרך שבה תעשיית האופנה מייצרת חומרים. תהליך הייצור מתחיל בעצמות דינוזאור מאובנות, שמהן מופקים עקבות זעירים של קולגן - החלבון המרכזי ברקמות חיבור ובעור של בעלי חיים. מאחר שהחומר הגנטי והחלבונים המקוריים התפרקו ברובם במהלך עשרות מיליוני השנים שחלפו, המדענים השתמשו בקומבינציה של ביולוגיה חישובית ומודלים מבוססי בינה מלאכותית כדי לנסות ולשחזר את "מפת הדרכים" המולקולרית החסרה של הקולגן. מקטעי החלבון שנותרו שימשו כנקודת מוצא, ועל בסיסם נבנה רצף סינתטי, שמדמה ככל האפשר את החלבון המקורי. לאחר שהוגדר רצף ה‑DNA הסינתטי של הקולגן, הוא הוחדר לתאי בעלי חיים במעבדה, שם הושגו כמויות גדולות יותר של החלבון. את הקולגן הזה גידלה Lab-Grown Leather על גבי פלטפורמת הנדסת תאים מתקדמת, שנועדה להימנע ככל האפשר משימוש ב"פיגומי" פלסטיק או חומרים זרים. במקום זאת, מאפשרת השיטה לתאים ולאלומות הקולגן להתארגן בעצמם במבנה תלת‑ממדי, ולהפוך ליריעה אחידה בעלת מרקם של עור - תהליך שמזכיר במידת מה את האופן שבו עור מתפתח בגוף חי.

התיק ( צילום: VML )

הצוות מדגיש שפרסומו של הפרויקט אינו רק האפקט הפרסומי של "עור טי‑רקס", אלא ההוכחה שניתן לקחת שאריות מולקולריות קדומות, להשלים אותן באמצעים דיגיטליים, ולהפוך אותן לחומר גלם פונקציונלי. "זה לא רק תחליף ירוק לעור", אומר מנכ"ל Lab-Grown Leather, פרופ' צ'י קונון, "זה שדרוג טכנולוגי: אפשר לתכנן את העור מחדש, לשלוט בעובי, בגמישות, במרקם, ובמידת הצורך אפילו להתאים אותו לשימושים שונים – מתיקים ועד מושבים לרכב".

אלא שכמו בכל סיפור טוב על דינוזאורים, גם כאן יש מי שמטילים ספק. פליאונטולוגים מובילים טוענים שההגדרה "עור טי‑רקס" פשוט אינה מדויקת מבחינה מדעית. ד"ר מלני דירינג מאוניברסיטת ויראיי באמסטרדם מזכירה שקולגן בדינוזאורים נשתמר, ככל הידוע כיום, רק כמקטעים מפורקים בתוך העצם, ולא כרקמת עור שלמה; לדבריה, אין אפשרות אמיתית "לשחזר" את העור המקורי של טי‑רקס מהחומר הזה. גם ד"ר תומס הולץ מאוניברסיטת מרילנד מסביר שגם אם מצליחים לייצר במעבדה חלבון זהה לקולגן קדום, חסרה לחלוטין רמת הארגון הסיבית שמעניקה לעור טבעי את חוזקו, גמישותו והתחושה הייחודית שלו.

החוקרים שמעורבים בפרויקט, מצדם, אינם מופתעים מהביקורת. "כשעושים משהו שמעולם לא נעשה קודם, תמיד יהיו קולות שיטענו שזה בלתי אפשרי או שזה ‘לא באמת’", אומר תומס מיטשל, מנכ"ל The Organoid Company. לדבריו, המונח "עור טי‑רקס" אינו מתיימר לתאר העתק מושלם של עור דינוזאור עתיק, אלא חומר חדש שנשען, גם אם בעקיפין, על מידע ביולוגי שהגיע מאותו יצור. "זה כנראה הכי קרוב שעולם המדע והאופנה יגיעו אי‑פעם למוצר שאפשר לומר עליו שיש לו קשר ממשי לטי‑רקס", הוא מוסיף.

בינתיים, התיק עצמו צפוי להפוך לפריט אספנות נדיר. הוא יישאר במוזיאון באמסטרדם עד ה‑11 במאי, ואז יוצע במכירה פומבית עם מחיר פתיחה שמוערך ביותר מחצי מיליון דולר. מאחורי הקלעים כבר מדברים על משקיעים, מוזיאונים ואספני אמנות טכנולוגית שמגלים עניין לא רק במוצר, אלא גם ב"סיפור" שהוא נושא איתו – סיפור על מפגש בין חיות פרהיסטוריות, בינה מלאכותית וההבטחה לעולם אופנה ירוק יותר.

למרות הייחודיות של הפריט, השותפות המסחריות בפרויקט מדגישות שהכוונה היא להמשיך לייצר את חומר הגלם ולהציע אותו למותגים נוספים. בטווח הקצר, המיקוד יהיה באביזרי יוקרה קטנים - תיקים, ארנקים, חגורות - שבהם ניתן להצדיק מחיר גבוה עבור חומר חדשני ועתיר סיפור. בהמשך, אם יצליחו להוריד עלויות ולהרחיב את הייצור, מדברים כבר על שימוש בריפודי רכב, רהיטים ומוצרים נוספים, שיאפשרו לשלב את ה"טאץ' הדינוזאורי" גם בחיי היומיום.

השאלות הגדולות עדיין פתוחות: האם הצרכנים יאמינו שמדובר בעור טי‑רקס "אמיתי" וירצו לשלם בהתאם, האם הקהילה המדעית תאמץ, או לפחות תסבול, את הדרך שבה משתמשים כאן בממצאים פליאונטולוגיים, ובעיקר – האם זהו צעד ראשון למהפכה של ממש בחומרים מתורבתים, או רק טריק יחסי ציבור מתוחכם שמזין את תעשיית אופנת העילית.