כיכר השבת
במקביל לתקיפות הנרחבות

מתקרבים להפסקת אש? זו ההצעה שהונחה על שולחנו של הנשיא טראמפ

בבית הלבן אישרו היום כי מתווכים בין ארה"ב לאיראן ניסחו הצעה הכוללת הפסקת אש של 45 יום ופתיחה מחדש של מצר הורמוז | גורם בבית הלבן אמר כי טראמפ טרם אישר את ההצעה וכי זו אחת מתוך רבות של רעיונות (בעולם)

6תגובות
הנשיא טראמפ משמאל, קאליבאף מימין

בכירים בבית הלבן אישרו היום (שני) כי מתווכים בין ארה"ב ל ניסחו הצעה הכוללת הפסקת אש של 45 יום ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. התוכנית נשלחה לשתי המדינות מאוחר אתמול. גורם בבית הלבן אמר כי טרם אישר את ההצעה וכי זו אחת מתוך רבות של רעיונות. במקביל, המבצע הצבאי האמריקני באיראן נמשך במלוא הקצב.

מוקדם יותר היום דיווחנו כי פקיסטן העבירה לטהראן הצעה מקיפה להפסקת אש. ההצעה, המכונה "הסכם איסלאמאבאד", כוללת הפסקת אש מיידית ופתיחה מחדש של מצר הורמוז האסטרטגי.

על פי הפרטים שהתפרסמו, ההצעה הפקיסטנית קובעת כי הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי, ותכלול פתיחה של מיצרי הורמוז לשיט חופשי. בשלב שני, תוך 15 עד 20 יום, אמור להתקיים הסדר מקיף יותר במסגרת שיחות ישירות בין הצדדים שיתקיימו בפקיסטן.

גורם בכיר באיראן מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי טהראן אכן קיבלה את ההצעה הפקיסטנית והיא נבדקת כעת בידי הגורמים המוסמכים. "אנחנו לא נקבל שום לוחות זמנים או לחץ לקבלת החלטה", הדגיש הגורם האיראני.

עם זאת, הבכיר האיראני הבהיר כי טהראן סבורה שארצות הברית "אינה מוכנה להסכם הפסקת אש קבוע". הוא הוסיף כי איראן לא תסכים לפתוח את מצרי הורמוז בתמורה להפסקת אש זמנית בלבד, והדגיש כי נדרש הסדר קבוע ומקיף.

6
מה יצא מהמלחמה הזאת, חוץ מכמה עשרות נרצחים, אלפי פצועים והרס רב? כלום ועוד כלום, כרגיל בכל הסבבים של ביבי.
תושבת אלעד כואבת
5
אני מכיר את האיראנים האלה, הם בזאר אחד גדול אסור להאמין למילה שלהם טראמפ אל תהיה פראייר תמשיך עד הסוף
ציון
4
טראמפ עושה עבודה טובה, אבל צריך להיזהר מהמלכודות של טהראן. מקווה שהפעם זה באמת יביא שקט ולא רק דחייה של המערכה
אלעד
3
הפסקת אש של 45 יום זה בדיוק הזמן שהם צריכים כדי לגנוב עוד קצת זמן. אל תאמינו להם, הם מחפשים רק איך לעבוד על כולם
משה
2
אין אמונה ברשעים! כל רגע של שקט הוא מתנה לטרור. 'ארדוף אויבי ואשיגם' להמשיך להכות בראש הנחש האיראני עד להכרעה מוחלטת. לא עוצרים עד שטהראן נכנעת!
דורון
1
מי שמרחם על הנחש, הנחש יכיש אותו. איראן צריכה לקבל מכה שלא תוכל לקום ממנה ב-100 השנים הקרובות
אברם

