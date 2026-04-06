מתקרבים להפסקת אש? זו ההצעה שהונחה על שולחנו של הנשיא טראמפ

בכירים בבית הלבן אישרו היום (שני) כי מתווכים בין ארה"ב לאיראן ניסחו הצעה הכוללת הפסקת אש של 45 יום ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. התוכנית נשלחה לשתי המדינות מאוחר אתמול. גורם בבית הלבן אמר כי טראמפ טרם אישר את ההצעה וכי זו אחת מתוך רבות של רעיונות. במקביל, המבצע הצבאי האמריקני באיראן נמשך במלוא הקצב.

מוקדם יותר היום דיווחנו כי פקיסטן העבירה לטהראן הצעה מקיפה להפסקת אש. ההצעה, המכונה "הסכם איסלאמאבאד", כוללת הפסקת אש מיידית ופתיחה מחדש של מצר הורמוז האסטרטגי.

על פי הפרטים שהתפרסמו, ההצעה הפקיסטנית קובעת כי הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי, ותכלול פתיחה של מיצרי הורמוז לשיט חופשי. בשלב שני, תוך 15 עד 20 יום, אמור להתקיים הסדר מקיף יותר במסגרת שיחות ישירות בין הצדדים שיתקיימו בפקיסטן.

גורם בכיר באיראן מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי טהראן אכן קיבלה את ההצעה הפקיסטנית והיא נבדקת כעת בידי הגורמים המוסמכים. "אנחנו לא נקבל שום לוחות זמנים או לחץ לקבלת החלטה", הדגיש הגורם האיראני.

עם זאת, הבכיר האיראני הבהיר כי טהראן סבורה שארצות הברית "אינה מוכנה להסכם הפסקת אש קבוע". הוא הוסיף כי איראן לא תסכים לפתוח את מצרי הורמוז בתמורה להפסקת אש זמנית בלבד, והדגיש כי נדרש הסדר קבוע ומקיף.