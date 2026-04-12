זוועה בצרפת: ילד בן 9 נמצא עירום במשאית ללא יכולת הליכה

זוועה בצרפת: בן 9 חולץ ממשאית כשהוא עירום, מורעב ומוקף בצואה, לפי ההערכות, הילד נכלא על ידי אביו במשך למעלה משנה בתוך רכב מסחרי בתנאים מחפירים. מצבו הרפואי כה קשה עד שאיבד את היכולת ללכת.

​הטרגדיה המזעזעת נחשפה בעיירה האגנבאך שבצרפת, כאשר כוחות המשטרה גילו ילד בן תשע שנכלא בתנאים תת-אנושיים בתוך משאית שחנתה בחצר מגורים. הילד אותר כשהוא "שוכב בתנוחה עוברית, עירום, מכוסה בשמיכה על ערימת אשפה ובסמוך להפרשות", לאחר ששכנה ערנית שמעה קולות מצוקה בוקעים מהרכב הנעול והזעיקה את הרשויות.

​המראה שנגלה לעיני השוטרים היה מחריד: הילד סבל מתת-תזונה קיצונית והיה חיוור באופן חריג. התובע הציבורי, ניקולס הייץ, תיאר את חומרת הפגיעה וציין כי "בשל ישיבה ממושכת, הילד, שהיה חיוור וסבל מתת-תזונה ניכרת, לא היה מסוגל עוד ללכת". הקטין הובהל לבית החולים במולוז להמשך טיפול דחוף.

​מחקירת האירוע עולה כי האב, בן 43, כלא את בנו בתוך המשאית במשך למעלה משנה, החל מנובמבר 2024. נגד האב הוגש כתב אישום בגין כליאה ומניעת טיפול רפואי, בעוד שבת זוגו נאשמת באי-הושטת עזרה לקטין ובאי-דיווח על התעללות. האב הודה במעשים המיוחסים לו, אך טען להגנתו כי פעל כדי "להגן" על בנו מפני כוונת בת זוגו לאשפזו במוסד פסיכיאטרי.

​למרות הזוועה שהתרחשה בחצר, בתוך הבית הסמוך התנהלו חיי משפחה לכאורה נורמטיביים עם שתי בנות נוספות. בעוד האב טוען כי בת הזוג חשדה בדבר מה אך לא ידעה על מיקומו המדויק של הילד, היא מכחישה את כל ההאשמות נגדה. הרשויות ממשיכות לחקור כיצד הצליח האב להסתיר את קיומו של הילד בתוך הרכב במשך תקופה כה ארוכה.