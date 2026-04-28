האי ומועדון הגולף שעליו ( צילום: רשתות חברתיות )

אינדיאן קריק (Indian Creek), אי מלאכותי קטן ומבודד מול חופי מיאמי, זכה לא פעם לכינוי "בונקר המיליארדרים". עם כ-40 תושבים בלבד, כוח משטרה פרטי שמפטרל ביבשה ובים 24 שעות ביממה, וכמה מהאנשים העשירים והמשפיעים ביותר על פני כדור הארץ – נדמה שזהו המקום שבו כסף יכול לקנות הכל. אך מסתבר שיש דבר אחד שגם הון בלתי נתפס לא יכול להבטיח: חברות במועדון הגולף היוקרתי של האי.

כתבה שפורסמה באתר LuxuryLaunches חושפת את הדינמיקה המרתקת בין ה"כסף החדש" של ענקי הטכנולוגיה לבין ה"כסף הישן" של חברי ה-Indian Creek Country Club. המועדון, שנבנה בסגנון ים-תיכוני מרהיב בלב האי, נחשב לאחד המקומות האקסקלוסיביים ביותר בארצות הברית. בעוד שמיליארדרים כמו ג'ף בזוס (מייסד אמזון) רכשו בשנה האחרונה נכסים באי בשווי כולל של כ-237 מיליון דולר, הכניסה שלהם למועדון רחוקה מלהיות מובטחת. הכסף מדבר, הוותק קובע על פי הדיווחים, תהליך הקבלה למועדון אינו מבוסס על גובה העובר ושב בבנק, אלא על תהליך מיון קפדני וחשאי. "זה לא משנה אם אתה האיש העשיר בעולם או דמות ציבורית מוכרת," מסבירים גורמים המכירים את הנעשה באי. "חברי המועדון מחפשים 'התאמה חברתית'. הם מעריכים דיסקרטיות, שמרנות והיעדר דרמות". האירוניה היא שדמויות כמו ג'ף בזוס, איוונקה טראמפ ובן זוגה ג'ארד קושנר ומארק צוקרברג – כולם תושבי האי – נאלצים לעבור מסלול מכשולים חברתי. המועדון פועל לפי שיטת "חבר מביא חבר", וכל מועמד חייב לזכות בהמלצות של חברים קיימים ולעבור תקופת המתנה שיכולה להימשך שנים.

חלק מהמגרשים במועדון הגולף ( צילום: צילומסך )

המבצר האחרון של הפרטיות

המועדון, שהוקם בשנות ה-20 של המאה הקודמת, משמש כמרכז החברתי של האי, אך הוא שומר על צביון מסורתי מאוד. עבור המיליארדרים החדשים, המועדון הוא לא רק מקום למשחק גולף או ארוחת ערב יוקרתית, אלא סמל הסטטוס האולטימטיבי: האישור לכך שהם חלק מ"המועדון הנכון".

אולם, השכנים הוותיקים באינדיאן קריק לא תמיד מתלהבים מההמולה שמביאים איתם המפורסמים. הרכישות המסיביות של בזוס, למשל, לוו בצוותי בנייה, אבטחה מוגברת ותשומת לב תקשורתית – דברים שחברי המועדון הוותיקים מתעבים.

השורה התחתונה: כסף זה לא הכל

סיפורו של אינדיאן קריק מדגיש פער תרבותי עמוק בעולם העשירון העליון. לצד זה שבעולם החיצון עוצמה נמדדת בשווי שוק ובהשפעה טכנולוגית, בתוך המעגלים הסגורים של מיאמי, המסורת והקשרים הבין-אישיים עדיין מחזיקים בכוח רב יותר.

עבור בזוס ואחרים, המסקנה ברורה: הם יכולים לקנות את הבית הכי יקר ברחוב, הם יכולים לשכור צבא של שומרי ראש, אבל כדי לשתות כוס מרטיני בבר של המועדון – הם יצטרכו ללמוד להיות קצת פחות "כוכבים" וקצת יותר "שכנים".