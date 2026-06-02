חברת בואינג החלה לבצע טיסות מבחן של המל"ט הקרבי המתקדם שלה, ה-MQ-28 "גוסט באט" (Ghost Bat - עטלף הרפאים), מעל מימי האוקיינוס השקט. הטיסות מבוצעות מתוך בסיס הצי האמריקני "פוינט מוגו" שבמחוז ונטורה, קליפורניה.

לפי הודעת החברה, מטרותיו המרכזיות של מערך הניסויים הנוכחי הן להוכיח את בשלותו המבצעית של כלי הטיס האוטונומי, שפותח במקור עבור חיל האוויר המלכותי האוסטרלי (RAAF), וכן לקדם הזדמנויות ייצוא ומכירה ללקוחות בינלאומיים – ובראשם משרד ההגנה האמריקני (הפנטגון).

שיתוף פעולה בשמי קליפורניה

על פי הדיווח הרשמי, ה-MQ-28 השלים כבר לפחות שלוש טיסות מבחן במרחב הימי המוגדר של בסיס פוינט מוגו, אזור המשמש בשגרה למחקר, פיתוח וניסויים ביטחוניים רגישים. מיקומו של הבסיס על קו החוף, לצד גישה ישירה למרחבים אוויריים פתוחים מעל הים, הופך אותו לאתר אידיאלי להפעלת כלי טיס בלתי מאוישים (כפי שנעשה בעבר עם מל"ט הביון MQ-4C טריטון).

גורמים רשמיים בבואינג ציינו כי הניסויים מוכיחים את יכולתו של ה"גוסט באט" לפעול בצורה חלקה ואינטגרטיבית מתשתיות ובסיסים של מדינות ברית, מה שמהווה יתרון אסטרטגי משמעותי עבור קואליציות צבאיות עתידיות.

הבחירה הספציפית בבסיס של הצי האמריקני אינה מקרית. היא מתרחשת על רקע העניין הרב שמגלה זרוע הים של ארצות הברית בשילוב כלי טיס אוטונומיים כחלק מתוכנית ה-CCA (Collaborative Combat Aircraft) שלה – לפיתוח "מטוסי קרב שיתופיים" ללא טייס שיטוסו לצד מטוסי הקרב המאוישים הנושאים של הצי. רון פלנדרס, דובר בלשכת תת-שר הצי למחקר ורכש, אישר כי "ארצות הברית הביעה עניין רב במינוף האוטונומיה מבוססת הבינה המלאכותית והעיצוב המודולרי של ה-MQ-28 עבור פעילויות קרב אוויריות עתידיות".

דור 2 של המל"ט כבר באופק

בסרטונים ותמונות ששחררה החברה מהניסויים האחרונים, נראה ה"גוסט באט" כשהוא צבוע בסכמת הסוואה בגווני אפור (בניגוד לצבעי הכתום הבולטים שאפיינו את דגמי הניסוי המוקדמים שלו). בנוסף, כלי הטיס הנוכחי צויד במערכת חיישני IRST (חיישן חיפוש ועקיבה תת-אדום) המותקנת בחרטום המודולרי שלו – יכולת המאפשרת זיהוי מטרות באופן פסיבי ללא הפעלת מכ"ם המגלה את מיקום המטוס.

במקביל לטיסות הניסוי בקליפורניה, בואינג עומלת בימים אלה על הייצור הראשוני של דגמי ה-"Block 2". מדובר בדגמי ביניים של מטוס הקרב שלה שיסללו את הדרך לגרסת ה-"Block 3" המבצעית, אשר צפויה להיות גדולה משמעותית, בעלת טווח טיסה מורחב, ותכלול תא נשק פנימי המסוגל לשאת טילי אוויר-אוויר מתקדמים מסוג AIM-120 (אמראם) או פצצות מונחות מדויקות.