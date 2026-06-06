ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים בשבועות האחרונים, כולל אחר סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ למשא ומתן עם איראן, כך עולה מדיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

לפי הדיווח, גורמים אמריקנים אמרו כי ישראל הגבירה בשבועות האחרונים את פעולות הריגול שלה אחרי בכירים אמריקנים, ברקע ההסכם המגבש מול איראן והחשש בירושלים מפני בגידה אמריקנית באינטרסים של ישראל.

אחד היעדים של הריגול הישראלי היה לפי הדיווח שליחו של הנשיא טראמפ סטיב וויטקוף, האיש שנחשב לגורם פשרן וכזה שדוחף לעסקה בכל מחיר עם האיראנים.

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טהרן תקבל מיליארדים במזומן?

ארה"ב ואיראן הגיעו לנקודה קריטית במשא ומתן להסכם מקדמי, לאחר שטהרן דורשת עשרות מיליארדי דולרים כחלק מכל עסקה ראשונית, כך דווח ב'וול סטריט ג'ורנל'.

בישראל עוקבים בדאגה אחרי הדרישה האיראנית להפשיר נכסים בשווי מיליארדים רבים ברחבי העולם, בתמורה להסכמה שלה לשבת למשא ומתן ולסיים את המצור בהורמוז.

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מהלומות במפרץ

גם במהלך השבת התרחשו מהלומות בין ארה"ב לאיראן, ששיגרה ארבעה כטבמ"ים לעבר מטרות אמריקניות במצרי הורמוז.

ארה"ב יירטה את הכטב"מים האיראנים, והסתפקה בפגיעה באתר מכ"ם בדרום המדינה.

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