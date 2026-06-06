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המוסד נגד CIA; איראן דורשת עשרות מיליארדים במזומן | חדשות השבת

ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים המעורבים בשיחות המשא ומתן עם איראן, כולל עם סטיב וויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | במקביל לחילופי אש נמשכים במפרץ, איראן דורשת הפשרה של מיליארדי דולרים במזומן במעמד חתימת ההסכם, כך עשוי טראמפ לאשר את המהלך (חדשות) 

10תגובות
ויטקוף (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הריגול הישראלי - אחרי

ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים בשבועות האחרונים, כולל אחר סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ למשא ומתן עם , כך עולה מדיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

לפי הדיווח, גורמים אמריקנים אמרו כי ישראל הגבירה בשבועות האחרונים את פעולות הריגול שלה אחרי בכירים אמריקנים, ברקע ההסכם המגבש מול איראן והחשש בירושלים מפני בגידה אמריקנית באינטרסים של ישראל.

אחד היעדים של הריגול הישראלי היה לפי הדיווח שליחו של הנשיא טראמפ סטיב וויטקוף, האיש שנחשב לגורם פשרן וכזה שדוחף לעסקה בכל מחיר עם האיראנים.

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טהרן תקבל מיליארדים במזומן?

ארה"ב ואיראן הגיעו לנקודה קריטית במשא ומתן להסכם מקדמי, לאחר שטהרן דורשת עשרות מיליארדי דולרים כחלק מכל עסקה ראשונית, כך דווח ב'וול סטריט ג'ורנל'.

בישראל עוקבים בדאגה אחרי הדרישה האיראנית להפשיר נכסים בשווי מיליארדים רבים ברחבי העולם, בתמורה להסכמה שלה לשבת למשא ומתן ולסיים את המצור בהורמוז.

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מהלומות במפרץ

גם במהלך השבת התרחשו מהלומות בין ארה"ב לאיראן, ששיגרה ארבעה כטבמ"ים לעבר מטרות אמריקניות במצרי הורמוז.

ארה"ב יירטה את הכטב"מים האיראנים, והסתפקה בפגיעה באתר מכ"ם בדרום המדינה.

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איראןהמוסדסטיב ויטקוף

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0 תגובות

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9
אל תאמינו למילים היפות של האמריקאים בשטח הם דואגים רק לעצמם ומוכנים להפקיר את ישראל בשביל שקט תעשייתי ומזומנים לטהרן כל הכבוד לזרועות הביטחון שלנו שלא דופקות חשבון לאף אחד ומביאות את המידע בזמן אמת
ועקנין
8
התשובה הכי טובה לכל האיומים האלה היא אחדות בעם ישראל ועמידה איתנה מול כל העולם. שהאיראנים ימשיכו לקבור את האורניום שלהם, אנחנו נקבור את האויבים שלנו וננצח בכל חזית, רק בכוח ובגאווה
אריאל
7
יא לטיף עשרות מיליארדים במזומן לאיראנים? הרי ברור שהכסף הזה ילך כולו נגדנו. רבי מאיר בעל הנס יפר את עצתם של כל שונאי ישראל, וטוב מאוד שריגלנו אחריהם, כי מי שלא שומר על עצמו אף אחד לא ישמור עליו
כמוס
קראתי נכון?! אתה אומר שרבי מאיר בעל הנס יפר את עצתם?!! בפעם האחרונה שבדקתי, אנחנו עובדים רק לה' אלקי ישראל, ולא לשום אלהים אחרים. (אולי רצית לומר "אלקא דמאיר יפר את עצתם"...)
עובד ה'
6
רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום מה לנו להתרגש מכל הדיווחים של התקשורת החילונית על ריגול ופוליטיקה? העיקר שחורי המחשבה והפוליטיקאים באמריקה יבינו שרק לימוד התורה והחזקת עולם הישיבות בארץ הקודש הם המגן האמיתי מפני האיום האיראני
פישר
5
טראמפ נגדנו
דוד
4
האמריקאים האלה מטומטמים גמורים הולכים לחבק את האיראנים ומביאים להם כסף לטילים המוסד נתן להם בראש ושתל להם האזנות כמו שצריך אל תתרגשו מהבכי של הפנטגון שימשיכו לבכות עד מחר
מועלם
3
ההרתעה האמריקאית נמצאת בשפל. טראמפ הרס את ארה"ב ואת ישראל
דוד
2
נתניהו כבר לא טוב לישראל וטראמפ מכר אותנו ושחק את ההרתעה האמריקאית ל 0
דוד
1
אחרי כך טראמפ יאשים את אומה שנתן לאירנים כסף
דוד

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