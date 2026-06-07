תרחיש האימים של טראמפ מתממש? סימנים ראשונים למרד פנימי 

מנהיג הרפובליקנים בסנאט האמריקני, מיטש מקונל, מוביל קו תקיף נגד כוונות המינוי של הנשיא דונלד טראמפ, ומבהיר כי לא יתמוך במינויו של נאמנו ביל פולטה לתפקיד הקבוע של ראש המודיעין הלאומי.

מדובר במרד חריג של אחד מן הבכירים ביותר במפלגה הרפובליקנית, נגד הנשיא טראמפ העומד בראשה ומתווה את המדיניות.

מקונל ציין כי החוק דורש מועמדים בעלי ניסיון נרחב, והוסיף כי "שום מועמד שנופל מהדרישה הזו לא יזכה בקול שלי". במקביל, כוונתו של טראמפ למנות את עורך דינו לשעבר טוד בלאנש לתפקיד התובע הכללי הקבוע צפויה להיתקל במאבק עיקש בוועדת המשפט של הסנאט.

ההתנגדות למינויים פוליטיים אלו מגיעה על רקע תסכול גובר והולך בקרב חברי המפלגה הרפובליקנית, שהחריף לאחר שטראמפ פעל נגד בחירתם מחדש של הסנאטורים הרפובליקנים ביל קאסידי וג'ון קורנין.

קורנין, שחבר בוועדת המשפט הרלוונטית, הדגיש כי תמיכתו בבלאנש תלויה בתשובות שיספק לחברי הוועדה. קורנין אמר לכתבים כי "התובע הכללי אינו עורך הדין הפרטי של הנשיא" וכי הוא מבקש לוודא שהמועמד מבין את ההבדל ומחויב לאכיפת החוק.

התפתחויות אלו משקפות מגמה רחבה יותר בקונגרס, שבה מחוקקים רפובליקנים מציגים נכונות גוברת לשבור שורה מול הממשל לקראת בחירות האמצע. במהלך השבוע האחרון פעלו קבוצות שונות של רפובליקנים נגד הלחימה באיראן, דחו מימון של מיליארד דולר המקושר לאולם הנשפים של הבית הלבן ובלמו חקיקה הנוגעת לריגול מקומי.

בנוסף, בית הנבחרים העביר הצעת חוק לסיוע לאוקראינה והטלת סנקציות על רוסיה, מהלך שצפוי להיתקל בווטו נשיאותי של טראמפ.

חלק מהמחוקקים מייחסים את המהלכים הללו לקרבה למועד הבחירות והרצון לקלוע לדעת הקהל במדינותיהם. הסנאטור הרפובליקני תום טיליס הסביר כי "אני חושב שמה שאתם רואים ככל שמתקרבים לבחירות זה שאנשים יצביעו בדרך שבה הם חושבים שהבוחרים שלהם רוצים שהם יצביעו".

מנגד, חברי המפלגה הדמוקרטית ממעיטים בחשיבות חילוקי הדעות וטוענים כי אין עדות למרד רחב היקף של המפלגה הרפובליקנית בנושאי ליבה. הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן טען כי "האנשים ששוברים איתו שורה הם אלה שסולקו על ידי טראמפ" וכי המצב דווקא "מוכיח את השליטה המוחלטת שלו במפלגה".

בבית הלבן דוחים את הדיווחים על שבר פוליטי ומציגים את חילוקי הדעות כחלק שגרתי מהתקופה הפוליטית הנוכחית. גורם רשמי בממשל ציין בעילום שם כי הדבר נובע מהפוליטיקה של שנת בחירות וכי לא כל חבר קונגרס יספוג מחיר פוליטי בכל נושא. דוברת הבית הלבן, אביגיל ג'קסון, מסרה בתגובה רשמית כי "בזמן שהתקשורת והדמוקרטים מנסים לזרוע מחלוקות שאינן קיימות, אנו מצפים להמשך מערכת היחסים הקרובה הזו כדי להמשיך ולממש את האג'נדה של הנשיא טראמפ".