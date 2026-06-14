כיכר השבת
מסכות חמצן תלויות ונוסעים מבוהלים

בלי להתבלבל: מטוס התנגש באנטנת המכ"ם בשדה התעופה; כך זה נראה בתיעוד מבפנים | צפו

מטוס בואינג 777-3Q8 של טורקיש איירליינס פגע בעמוד אנטנת מכ"ם קרקעית עם הכנף הימנית שלו בזמן תמרון לעמדת החניה שלו בנמל התעופה אנטליה | נזק רב נגרם למטוס ובתיעודים שהופצו נראו מסכות החמצן תלויות בין הנוסעים | צפו בתיעוד (תעופה)

תיעוד מתוך המטוס לאחר ההתנגשות
תיעוד מתוך המטוס לאחר ההתנגשות| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

רגעי דרמה נרשמו בסוף השבוע בנמל התעופה של אנטליה, לאחר שמטוס בואינג 777-300ER בבעלות טורקיש איירליינס, שחזר מחכירה רטובה מחברת IndiGo ההודית, פגע בעמוד אנטנת מכ"ם קרקעי בשדה לאחר הנחיתה. המטוס הגיע מאיסטנבול.

על פי הדיווחים, הצוות כבר קיבל אישור לנסוע לרמפה. עם זאת, בשלב מסוים, הכנף הימנית פגעה בעמוד. אף אחד מהנוסעים לא נפגע בתקרית, אך המטוס סבל נזק משמעותי לגוף המטוס.

מטורקיש איירליינס נמסר: "מטוס הבואינג 777 שלנו, הרשום כ-TC-LKD, אשר ביצע את טיסה TK2430 מאיסטנבול לאנטליה, פגע בעמוד אנטנת המכ"ם הקרקעי עם הכנף הימנית שלו בזמן תמרון לעמדת החניה בנמל התעופה אנטליה".

על פי הודעת החברה, "כל 267 הנוסעים במטוסנו פונו בשלום, וקיבלנו מידע שמצבו הבריאותי של נוסע אחד שסבל מפציעות קלות טוב. נפתחה חקירה טכנית בנוגע לאירוע".

המטוס לאחר ההתנגשות באנטנת המכ"ם (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר ההתנגשות באנטנת המכ"ם (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס לאחר ההתנגשות באנטנת המכ"ם (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
טורקיהמטוסהתנגשותטורקיש איירליינס
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר