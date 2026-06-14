רגעי דרמה נרשמו בסוף השבוע בנמל התעופה של אנטליה, לאחר שמטוס בואינג 777-300ER בבעלות טורקיש איירליינס, שחזר מחכירה רטובה מחברת IndiGo ההודית, פגע בעמוד אנטנת מכ"ם קרקעי בשדה לאחר הנחיתה. המטוס הגיע מאיסטנבול.

על פי הדיווחים, הצוות כבר קיבל אישור לנסוע לרמפה. עם זאת, בשלב מסוים, הכנף הימנית פגעה בעמוד. אף אחד מהנוסעים לא נפגע בתקרית, אך המטוס סבל נזק משמעותי לגוף המטוס.

מטורקיש איירליינס נמסר: "מטוס הבואינג 777 שלנו, הרשום כ-TC-LKD, אשר ביצע את טיסה TK2430 מאיסטנבול לאנטליה, פגע בעמוד אנטנת המכ"ם הקרקעי עם הכנף הימנית שלו בזמן תמרון לעמדת החניה בנמל התעופה אנטליה".

על פי הודעת החברה, "כל 267 הנוסעים במטוסנו פונו בשלום, וקיבלנו מידע שמצבו הבריאותי של נוסע אחד שסבל מפציעות קלות טוב. נפתחה חקירה טכנית בנוגע לאירוע".