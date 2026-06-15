'התיבה המלכותית': פריט נדיר מתקופת מארי אנטואנט יוצא למכירה

תיבת מלתחה מלכותית נדירה, המתוארכת למחצית השנייה של המאה ה-18 ונקשרת לחצרה של מארי אנטואנט, מוצעת בימים אלה למכירה פומבית בבית המכירות Sotheby’s. הפריט, שהוצג במסגרת מכירת “Handbags and Trunks” בניו יורק, מוערך ב-80 עד 120 אלף דולר, עם מחיר פתיחה של 80 אלף דולר. המכירה צפויה להיסגר ב-23 ביוני.

על פניו, מדובר בארגז מסע עתיק. אבל הכיתוב שעל המכסה משנה את כל הסיפור: “Garderobe De La Reine N° 19”, כלומר “מלתחת המלכה מספר 19”. לפי Sotheby’s, התיבה עשויה עץ אלון וברוש, מצופה עור הממוסמר לתיבה, מחוזקת בברזל מחושל, וננעלת בשני מנעולים. מידותיה: 48 על 111.5 על 52 סנטימטרים.

חשוב להדגיש: בית המכירות אינו קובע כי מדובר בחפץ אישי שבו השתמשה מארי אנטואנט בעצמה, אלא מציג אותו כפריט שככל הנראה שימש את משק הבית המלכותי שלה. דווקא ההבחנה הזאת הופכת את הסיפור למעניין יותר. לא מדובר רק בשריד של מלכה ידועה לשמצה, אלא בחלק ממנגנון אדיר של חצר מלכותית, שבו גם העברת בגדים, מצעים וחפצים אישיים בין ארמונות הייתה פעולה מאורגנת, ממוספרת ומתועדת.

בעולם של ורסאי, לבוש לא היה עניין פרטי. הוא היה שפה פוליטית. מארי אנטואנט, רעייתו של לואי ה-16, נחשבה לאחת הדמויות האופנתיות המשפיעות באירופה של המאה ה-18. בחצר הצרפתית, כל שמלה, תסרוקת, בד ותכשיט נקראו כסימן למעמד, טעם וכוח. סותבי’ס מציינת כי המלתחה שלה הייתה מהמדוברות והנבחנות ביותר באותה תקופה, והשפעתה חרגה הרבה מעבר לגבולות צרפת.

אבל אותה נראות שהפכה אותה לאייקון, הפכה גם לחרב פיפיות. בעיני הציבור הצרפתי, סגנון החיים הראוותני של ורסאי הפך לסמל של ניתוק, בזבזנות ואדישות למצוקת העם. מארי אנטואנט הוצאה להורג בשנת 1793, לאחר נפילת המלוכה במהפכה הצרפתית, והחפצים שנקשרו אליה נותרו מאז טעונים במשמעות היסטורית חריגה.

תיבות מן הסוג הזה שימשו את בית המלוכה במסעות עונתיים בין הארמונות, בהם ורסאי, פונטנבלו, קומפיין, מארלי ושואזי. הן יוצרו בידי בעלי מלאכה מיוחדים שהיו אחראים לארגזי אריזה מלכותיים, ונשאו סימוני זיהוי ומספרים כדי להתאים לרישומי המלאי של בית המלוכה. מאחר שהיו פריטים שימושיים שעברו שחיקה והוחלפו לעיתים קרובות, מעט מאוד מהן שרדו.