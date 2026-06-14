תיק יד יוקרתי וייחודי, העשוי מחומר ביולוגי שפותח בהשראת הדינוזאור הטורף המפורסם טירנוזאורוס רקס (טי-רקס), מוצע בימים אלה למכירה פומבית בבית המכירות דְרוֹאוֹ (Drouot) בפריז, עם הערכת מחיר הנעה בין 300 אלף ל-500 אלף אירו. מדובר בפריט ראשון מסוגו, שמבקש לחבר בין חדשנות מדעית, קיימות ואופנת עילית.

התיק, שעוצב בגוון טורקיז על ידי סטודיו העיצוב הפולני Enfin Levé, הוא תוצר של שיתוף פעולה בין חברות ביוטכנולוגיה, בהן Lab-Grown Leather ו-The Organoid Company, לצד סוכנות הקריאייטיב הבינלאומית VML. במסגרת הפרויקט, מדענים השתמשו בשברי חלבונים עתיקים שנמצאו במאובני טי־רקס ממונטנה, ובאמצעות מודלים מבוססי בינה מלאכותית שחזרו מבנה קולגן משוער. לאחר מכן הוטמע המידע הביולוגי בתאים חיים לייצור קולגן, שעובד לחומר דמוי עור.

יוצרי הפרויקט מכנים את התוצאה "T-Rex Leather" - חומר שלטענתם זהה מבחינה מבנית לעור טבעי, אך נטול פגיעה בבעלי חיים, ניתן למעקב מלא לאורך שרשרת הייצור, ומתכלה ביולוגית. עם זאת, לא כולם משוכנעים. גורמים בקהילה המדעית מדגישים כי מדובר בקולגן מהונדס "בהשראת" הדינוזאור, ולא בחומר שמקורו ישירות ביצורים פרהיסטוריים - הבחנה שמעלה שאלות לגבי האופן שבו מוצג המוצר לציבור.

התיק הוצג לראשונה באפריל 2026 במוזיאון Art Zoo באמסטרדם, לצד שלד עצום של טי־רקס, והמשיך לפריז לקראת המכירה. הפרויקט עורר עניין הן בקרב חובבי אופנה והן בקרב חוקרים, בשל השילוב הייחודי בין מדע מתקדם לנרטיב היסטורי.

מאחורי היוזמה עומדת גם שאיפה רחבה יותר: להפוך את "עור הטי־רקס" למוצר מסחרי בתעשיית היוקרה. לפי הדיווחים, היזמים מתכננים להציע את החומר למותגי אופנה מובילים, ובהמשך גם לתעשיות נוספות כמו רכב. המכירה הפומבית הנוכחית משמשת, אם כן, לא רק כאירוע אספנות, אלא כהדגמה של הפוטנציאל הגלום בחומרים ביולוגיים מתקדמים.