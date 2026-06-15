הראשון להודיע על השגת הסכם ה"שלום" (הטעות במקור) בין ארה"ב לאיראן, היה ראש הממשלה הפקיסטני המקורב לאיראן, שאבז שאריף.

מיד לאחר מכן, אישר גם נשיא ארה"ב בעצמו כי ההסכם עם איראן התקבל, וכי הוא צפוי להיחתם ביום שישי.

אמש, עוד לפני התקיפה הישראלית בדאחייה שטרפה את הקלפים, דובר על חתימה מרחוק, "דיגיטלית", כזו שלא תדרוש את נוכחותם הפיזית של הנציגים האמריקנים והאיראניים באירוע.

עד כה לא דווח על חתימה דגיטילית שהתקיימה בין הצדדים.

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אם כן, המשמעות היא לכאורה שההסכם טרם נחתם, אם כי הצדדים הגיעו להבנות על חתימתו, מעין "מזכר הבנות" לחתימה על "מזכר הבנות" נוסף...

כאמור, בהודעתו של שריף הודגש היטב כי לבנון נכללת בהסכם שנחתם בין ארה"ב לאיראן, תנאי יסוד עליו עמדו האיראנים - ונראה כי טראמפ אכן התקפל לדרישה זו.

בינתיים, בישראל דווח כי נתניהו הבהיר בשיחת הטלפון לחברו לשעבר בוושינגטון שישראל אינה מחויבת לסעיף הלבנוני, וכי תמשיך להגן על עצמה כמו שהיה עד כה. עם זאת, סביר להניח כי תימנע מתקיפה בביירות לאחר התגובה הקיצונית אמש של הנשיא האמריקני.

"לא ברור מה מותר ומה אסור לישראל במסגרת ההסכם", אמרו גורמים ישראלים לתקשורת. דבר אחד ברור: ישראל לא תוותר על ביטחונה מול חיזבאללה, גם אם במחיר של עימות ישיר מול ארה"ב.

מבחינת האיראנים, ההסכם כולל את סיום המלחמה בכל החזיתות כולל בלבנון. ייתכן מאוד שמבחינתם ישראל צריכה גם להסיג את חייליה מאחורי קווי האויב.

בהסכם עליו צפוי לחתום טראמפ, ויתרה ארה"ב על כלל דרישותיה - ונכנעה לחלוטין לאלו של איראן:

הפשרת נכסים מיידית של עשרות מיליארדי דולרים, ביטול סנקציות הנפט, הקמת קרן פיצויים בסך 300 מיליארד דולר לאיראן, העשרת גרעין מותרת על אדמת איראן - וכמובן שום התייחסות לנושא הטילים הבליסטיים או הפרוקסי.

בימים הקרובים, ישראל תידרש לקבל החלטה דרמטית: האם להמשיך לתקוף בלבנון למול איומים מיידיים, וכיצד להגיב לתקיפות של חיזבאללה אל מעבר לגבול. אם ישראל תמשיך לנהל עסקים כרגיל, הדבר צפוי לעורר את חמתם של האיראנים שירימו טלפון זועם לטראמפ, שירים הוא טלפון זועם לירושלים.

הדבר בהחלט יכול להביא לקריסתו של ההסכם, במידה ואיראן תראה כי ארה"ב אינה מסוגלת "לרסן" את ישראל. ההשלכות על יחסי ישראל-ארה"ב עלולות להיות דרמטיות, אם כי בשלב זה לא ברור מה גרוע יותר.

שום דבר לא נגמר עד החתימה בשוויץ (ואולי גם אחרי), ורק נתניהו יוכל לקבל את ההחלטה אם להתקפל בפני שליחה של טהרן בוושינגטון - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.