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חריגה מכללי הפרוטוקול

מביך: סטארמר לא "זכה" ללחיצת יד מרוביו - אז הוא ניגש אליו בעצמו 

רגע מעניין נרשם בפגישת ה-G7 שהתקיימה אמש בין 7 מנהיגי המדינות המתועשות, כאשר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נכנס לפתע לחדר בו שהו המנהיגים ועבר מנהיג מנהיג לברכו עד שהגיע לנשיא טראמפ | סטארמר נראה ממתין ללחיצת יד, ולבסוף מחליט לגשת בעצמו (מעניין) 

התקרית בישיבה
התקרית בישיבה| צילום: צילום: G7

רגע מעניין נרשם בפגישת ה-G7 שהתקיימה אמש בין 7 מנהיגי המדינות המתועשות, כאשר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התפרץ לפתע לחדר בו שהו המנהיגים ועבר מנהיג מנהיג על מנת לברכו עד שהגיע לנשיא טראמפ.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שישב אחרי הנשיא טראמפ נראה ממתין ללחיצת יד, כאשר זו לא הגיעה החליט לגשת בעצמו לבכיר האמריקני שהתיישב מאחוריו. קנצלר גרמניה שישב מאחורי סטארמר, ויתר על המחווה וחזר לעסוק בענייניו.

יצוין כי מדובר בחריגה מכללי הפרוטוקול, שכן ראש ממשלה נחשב לגבוה בדרגה הפרוטוקולית ואינו אמור לגשת לשר חוץ שזוטר ממנו בתפקידו, כאשר האחרון "דילג" עליו.

לא ברור עד כה מדוע התפרץ מרקו רוביו לאולם הכינוס של מנהיגי ה-G7, ונשיא צרפת מקרון נראה מופתע בתחילה כשראה את האמריקני נכנס ללא תיאום לפגישת המנהיגים.

גם ולדימיר זלנסקי, מקורבם של האירופאים אשר מדינתו אינה נכללת ב-7 המדינות המתועשות נכח בישיבה המצומצמת ו"זכה" ללחיצת יד של מרקו רוביו.

עמנואל מקרוןולדימיר זלנסקימרקו רוביוקיר סטארמר

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